LAFLAMME, Claudine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mars 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Claudine Laflamme, fille de madame Marie-Thérèse Bouchard et de feu monsieur Henri Laflamme. Elle demeurait à Lévis.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil son fils David (Cynthia Russo); son petit-fils William; sa sœur et son frère: Caroline et Benoit (Martine Vézina); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jude. Sincères remerciements à ses amies proches pour l'aide et le support apportés. La famille recevra les condoléances auà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca ou à www.donespoircancer.ca.