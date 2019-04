Dans la campagne charlevoisienne

Sur les hauteurs de Baie-Saint-Paul, en plein cœur de la belle région de Charlevoix, se trouve un ancien presbytère centenaire de caractère, aujourd’hui gîte au cachet exceptionnel de cinq chambres, du nom des mammifères marins que l’on retrouve dans le fleuve Saint-Laurent.

L’hôtesse des lieux, Catherine, a acheté la propriété il y a six ans. « Depuis que j’ai 15 ans, je voulais ouvrir un gîte, relate-t-elle. Parfois, le parcours fait que cela prend un peu de temps ! Je voulais être dans la région de Charlevoix. »

Cet ancien presbytère était la résidence du prêtre de l’église située sur le rang Saint-Placide. Catherine est devenue la cinquième propriétaire après que les prêtres ont vendu la propriété.

Elle a tout de suite été charmée par cette grande maison au cachet unique. « La luminosité, l’énergie, la grandeur des pièces : je trouvais que c’était parfait pour un gîte », explique-t-elle.

Matériaux bruts

Dans la grande maison, le bois est omniprésent. D’abord grâce au plancher centenaire au rez-de-chaussée et au premier étage, des planches brutes qui ont été sablées et vernies.

Puis par le truchement du mobilier en bois, comme ces magnifiques lits créés sur mesure par un menuisier.

La décoration est chaleureuse, campagnarde. On s’y sent tout de suite à l’aise. Quelques instruments de musique sont déposés ici et là et les clients sont invités à les utiliser.

Parmi les cinq chambres au nom de mammifères marins (béluga, rorqual bleu, etc.), deux peuvent accueillir quatre personnes, moyennant un supplément pour les troisième et quatrième occupants. Deux chambres ont une salle de bain privée et deux salles de bain communes complètent le tableau.

Crêpes au menu

Depuis six ans, le petit-déjeuner, servi de 8 h à 10 h, est composé de crêpes bretonnes, adorées par les clients. C’est Catherine, aux fourneaux, qui les prépare avec, entre autres, les œufs des poules qui vivent dans le poulailler extérieur.

La clientèle, à 70 % européenne durant la saison estivale, vient découvrir la magnifique région de Charlevoix, qui ne manque pas d’atouts, été comme hiver. « Nous sommes à une vingtaine de minutes du massif de Charlevoix et à quinze minutes du centre-ville de Baie-Saint-Paul. »

À savoir

Tarifs

À partir de 105 $ la nuit en occupation double

Services

Petit-déjeuner

Stationnement

Wi-Fi

Soirée autour du feu

Activités tout près

À 15 minutes de Baie-Saint-Paul

À 20 minutes du massif de Charlevoix

Coordonnées

Auberge Carpe Diem

299, rang St-Placide Sud Baie-Saint-Paul

Québec G3Z 3B1

Téléphone : 418 435-6983

►aubergecarpediem.ca