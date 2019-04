Des classiques de l’horreur revisités

Les personnages de Cimetière vivant ne sont pas les seuls à être exhumés pour un nouveau tour de piste. Dans les prochains mois, les studios américains s’apprêtent à donner une seconde vie à plusieurs héros et croquemitaines célèbres du cinéma d’épouvante avec des relectures de films ayant marqué le genre.

Child’s Play

Après plus de 30 années à terroriser les cinéphiles dans sept longs métrages, l’infâme poupée Chucky revient à la case départ. L’équipe derrière cette relecture, nommément le réalisateur Lars Klevberg et le scénariste Tyler Burton Smith, s’est donné comme mandat de renouer avec l’horreur pure et dure, délaissant la comédie dans laquelle se vautrait le jouet meurtrier depuis quelque temps. Et qui dit nouvelle équipe, dit aussi nouvelle identité vocale pour Chucky : c’est désormais Mark Hamill qui assurera sa voix, prenant ainsi la relève de Brad Douriff, lequel s’était acquitté de cette tâche depuis le tout premier film en 1988.

Sortie : 21 juin

Candyman

Plus besoin de répéter le nom de Candyman cinq fois devant un miroir pour que le célèbre croquemitaine apparaisse. En effet, le personnage jadis interprété par Tony Todd sera de retour sur nos écrans au cours de l’année prochaine dans une nouvelle relecture produite par Jordan Peele (Us, Get Out). Beaucoup de mystère entoure ce projet, mais une chose est certaine : la légende de Candyman n’est vraisemblablement pas sur le point d’être reléguée aux oubliettes.

Sortie : 12 juin 2020

Grudge

Voici un remake que personne n’attendait. Ou plutôt, le remake d’un remake que personne n’attendait. Car cette relecture, une signature de Nicolas Pesce, revisitera le récit du film américain de 2004, qui s’inspirait lui-même de l’œuvre originale japonaise Ju-on. Cette fois-ci, ce sera au tour d’une nouvelle famille de subir la rage meurtrière d’un spectre mystérieux emprisonné dans leur nouvelle maison. Outre les grandes lignes du synopsis, peu de détails sont désormais connus, outre le fait que les noms de John Cho, Jacki Weaver et Lin Shaye apparaîtront au générique.

Sortie : 3 janvier 2020

The Craft

Film culte ayant marqué les membres de la génération Y, The Craft (ou Magie noire comme il a jadis été appelé au Québec) s’offre lui aussi une cure de jeunesse. Zoe Lister-Jones, laquelle est mieux connue des fans de comédies que d’horreur pour ses rôles dans New Girl et Life in Pieces, se glissera derrière la caméra pour ce récit où quatre adolescentes marginalisées décident de former leur propre couvent. D’abord annoncé en 2015, ce remake a connu une préproduction difficile depuis. Mais il semble que le projet soit officiellement en chantier, avec un tournage qui devrait débuter au courant de l’année.

Sortie : À déterminer

The Witches

Quiconque a grandi dans les années 1990 a assurément vu le film The Witches des dizaines et des dizaines de fois. Il fallait donc s’attendre à ce qu’un cinéaste tienne à revisiter ce classique, à mi-chemin entre le conte et l’épouvante, afin de le présenter à une nouvelle génération. Le simple fait que Robert Zemeckis soit celui qui se glisse derrière la caméra a suffi à piquer notre curiosité. Autre fait non négligeable, c’est Anne Hathaway qui succédera à Anjelica Huston dans le rôle de la grande sorcière.

Sortie : 16 octobre 2020

Rabid

Peu connu des plus jeunes générations, Rabid demeure néanmoins l’un des plus grands films du cinéaste canadien David Cronenberg. Son legs semble être entre bonnes mains puisque ce sont les sœurs Jen et Sylvia Soska qui se sont glissées derrière la caméra pour le tournage du remake terminé plus tôt cette année. On y retrouvera le récit originel, celui d’une jeune femme horriblement défigurée par un accident de voiture qui accepte de se prêter à un traitement expérimental promettant de lui redonner sa beauté. Mais à quel prix ? Connaissant le travail des sœurs Soska, les cinéphiles sont en droit de s’attendre à une surenchère d’hémoglobine et de scènes particulièrement brutales.

Sortie : À déterminer

Jacob’s Ladder

Décidément, les récits classiques de Stephen King ont la cote. Après Pet Sematary, c’est au tour de Jacob’s Ladder d’être remis au goût du jour. Ce récit d’un soldat américain traumatisé à son retour du Vietnam ne semble pas, de prime abord, être le candidat idéal pour une relecture, mais on a toutefois été soulagé d’apprendre que c’est Jeff Buhler qui s’est chargé du scénario, lui qui avait adapté brillamment la nouvelle œuvre de Clive Barker The Midnight Meat Train pour le film éponyme sorti en 2008.

Sortie : À déterminer