Deux ans après les inondations, 1800 dossiers de sinistrés restent encore à régler

QUÉBEC | Alors que le gouvernement se targue d’être prêt pour les crues printanières dans une campagne publicitaire, des centaines de sinistrés attendent toujours l'aide de Québec, deux ans après les inondations historiques du printemps 2017.

Selon des données fournies par le ministère de la Sécurité publique, il resterait 1800 dossiers de sinistrés à régler.

Les inondations de 2017 avaient frappé 291 municipalités de la province, dans 15 régions administratives, et fait un total de 6175 sinistrés. Les crues avaient duré deux mois et affecté principalement les régions de Montréal, de l’Outaouais, de la Montérégie, de la Mauricie, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.

«Quand le sinistre est passé, il n'y a pas eu de directives claires ou d'enlignement aux sinistrés. [...] Tout le monde essayait de se faire une idée sur comment régler son dossier au lieu de donner une façon de travailler aux gens pour que ça aille plus vite», a expliqué Pierre-Luc Cauchon du Regroupement des sinistrés du Québec, samedi, en entrevue avec TVA Nouvelles.

L’homme note malgré tout que le nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) semble vouloir accélérer le processus et prendre le dossier au sérieux. Ainsi, 1360 dossiers ont été réglés depuis l’élection des troupes de François Legault, le 1er octobre dernier.

« Lorsqu'ils sont entrés [en fonction], il y a eu une petite période de silence et après il y a eu beaucoup d'énergie. [...] Ça a donné un gros coup, mais ça a ralenti. Je pense qu'on est retourné dans le même rythme qu'avant», a conclu M. Cauchon.

Au gouvernement, on prépare une politique d’intervention pour réduire les délais et éliminer un maximum de paperasse pour les sinistrés.

Bilan des inondations historiques du printemps 2017 au Québec:

- 291 municipalités, réparties dans 15 régions administratives du Québec, ont été touchées

- Plus de 5300 résidences principales ont été inondées

- Plus de 4000 personnes ont été évacuées de leur domicile

- Près de 400 routes ont été endommagées

- 22 municipalités et une agglomération ont déclaré l'état d'urgence entre le 20 avril et le 17 mai 2017

- Plus de 6000 demandes de réclamation ont été effectuées au ministère de la Sécurité publique

- Il reste environ 1800 réclamations à régler