DIONNE, Normand C.



Nous quitta paisiblement le 2 avril, 2019 suite à un courageux combat contre la démence à corps de Lewy. Il laisse dans le deuil sa femme Brenda ainsi que sa famille et ses proches. Normand nous laisse un patrimoine d'amour et d'intégrité, ainsi que de nombreux souvenirs de son amour, sa générosité et son sens de l'humour Irlandais. Nous aimerions remercier le personnel à Sainte Margaret, spécialement Rose et Lucyann pour leur dévouement envers ses soins. Les mots ne peuvent exprimer combien il nous manquera. La famille recevra vos condoléances ce mardi 9 avril de 2h à 5h et de 7h à 9h et le mercredi 10 avril entre 12 h 30 et 1 h 30, à la