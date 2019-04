Finlande: Helsinki un modèle de fierté nordique

Il faut dire que le soleil se lève à peine et que je viens tout juste de débarquer d’un vol de nuit transatlantique. Un bon café saura certainement rétablir cet état de somnolence avancée. Les Finlandais ont la réputation d’être de grands buveurs de café. Les plus grands au monde, en fait. Je devrais y trouver mon compte une fois en ville.

À mon arrivée à la gare Centrale, le bâtiment est imposant et se distingue par sa grande tour de l’horloge. La lumière matinale est aveuglante, mais réchauffe l’âme. L’air est froid et humide. Je déambule dans les rues animées par l’activité matinale.

Photo Mathieu Dupuis

Mon compas naturel me mène tout droit au Kauppatori, la place du marché central. Un endroit impressionnant avec une vue sur la mer et plusieurs îlots habités de l’archipel composé d’environ 330 îles. L’architecture de ce lieu est magnifique. On sent clairement les inspirations russe et suédoise, les deux pays voisins. Néanmoins, les Finlandais possèdent leur propre identité. Ils sont entre autres maîtres dans l’art de s’adapter aux conditions météorologiques difficiles, et même d’en tirer profit.