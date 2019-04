Hector, un danois pas très habile

Félix-Antoine Tremblay a fait l’acquisition d’Hector, son premier chien à vie. C’est un magnifique grand danois âgé de six ans, pas très habile, il faut le dire, mais possédant un grand cœur et beaucoup de résilience !

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

Au début, je voulais une femelle avec une robe (couleur) arlequin. Je l’avais choisie, mais l’éleveur a dû l’euthanasier pour des raisons de santé. J’étais triste, mais deux semaines plus tard, je vois l’annonce d’une portée de chiots à vendre chez un particulier. Je suis allé les voir et suis tombé en amour ! Je suis reparti avec un mâle à la robe merle, un mélange entre l’arlequin et le bleu gris.

2. Pourquoi un grand danois ?

Chez mes parents, je n’ai jamais pu avoir de chien, car nous vivions en appartement. C’est donc mon premier chien à vie ! Je voulais un grand danois, car ils sont magnifiques, grands et gentils. Ce sont des chiens plutôt paresseux et assez « confo ». Cela correspond à mon rythme de vie et à mon horaire atypique.

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis plus chien, pour la reconnaissance, le fait de pouvoir l’amener avec moi, pour l’affinité particulière qui se développe entre moi et le chien, qu’il est toujours partant. J’ai un chat de 15 ans (une vieille picouille !) du nom de Dorothée. Mon chat, je l’ai eu parce que je ne pouvais pas avoir de chien. Elle est amoureuse d’Hector. Ils sont toujours couchés ensemble.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Mon chien est super gentil et sociable, donc je peux l’amener partout. Il est extrêmement affectueux et drôle. Il a de ces expressions faciales ! Il est super maladroit et pas très délicat. Sur un plancher de bois, il glisse et fait le grand-écart ! Il est très joueur et pas « bibelot » du tout, mais il se fatigue facilement. Je dois quasiment lui tordre une patte pour aller marcher ! Donc, aucun besoin d’aller le faire dépenser son énergie pendant deux heures au parc à chiens. Au parc à chiens, il est très sociable, mais aussi très maladroit dans sa façon de jouer. Il donne des coups de patte. Il a donc de la misère à se faire des amis chiens. C’est un hypersensible. Il a un TOC : il est angoissé à propos de certaines choses. Il a peur des mouches, par exemple !

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

Il adore les carottes crues ! C’est sa gâterie préférée. Il choisit la carotte plutôt que le poulet... Il est plus content d’avoir une carotte qu’un os à mâchouiller !

6. Quelle est son activité préférée ?

À part dormir, je dirais qu’il adore les jeux d’eau pour les enfants. Au parc, dans les jeux d’eau, il capote ! Bien sûr, je ne le laisse pas y aller s’il y a des enfants, par respect, car il est un peu craintif.

7. Quel est son endroit préféré ?

Son divan. Il est bien sur son divan. Il aime nous voir de partout, car il est à un endroit central dans la maison.

8. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Ce n’est pas tout le monde qui peut garder Hector, car c’est un chien « princesse » ! Il ne faut pas qu’il y ait trop d’escaliers où il va, et c’est un gros chien. C’est un couple d’amis de Verdun qui me le garde deux semaines par année. Là-bas, Hector est en vacances : il reçoit un petit massage chaque matin. Ils réparent même ses jouets. Ils sont irréprochables et je suis vraiment en confiance lorsque je leur laisse mon chien. Ça vaut de l’or !