Homosexualité: un 16e État américain bannit les thérapies de conversion

Le Colorado deviendra le 16e État américain à interdire les thérapies visant à «soigner» les homosexuels.

Les élus de la Chambre des représentants du Colorado ont en effet largement appuyé, vendredi, le projet de loi bannissant ces thérapies de conversion qui sont menées sur des jeunes. C’était l’étape finale, le Sénat ayant déjà donné son aval à la fin mars par 21 voix contre 13, alors que la Chambre des représentants de l’État l’avait approuvé en première lecture en février, par 42 voix contre 20.

Ce sera maintenant au tour du gouverneur du Colorado, Jared Polis, qui appuie les droits des LGBTQ, d’apposer sa signature, ce qui donnera force de loi à cette législation.

Selon le média spécialisé Pink News, le Colorado emboîte ainsi le pas à 15 autres États américains, soit la Californie, le Connecticut, le Delaware, Hawaii, l’Illinois, le Maryland, le Nevada, le New Hampshire, le New Jersey, New York, le Nouveau-Mexique, l’Oregon, le Rhode Island, le Vermont, Washington, sans oublier le District de Columbia, soit la capitale Washington.

«La thérapie de conversion est basée sur la fausse affirmation voulant qu’être LGBTQ soit une maladie mentale à soigner, une opinion qui a été rejetée comme scientifiquement invalide par tous les principaux groupes médicaux et de santé mentale depuis des décennies», a dit à Pink News Marty Rouse de Human Rights Campaign.

«Je félicite la Chambre et le Sénat pour leur soutien bipartite à cette mesure. Protéger nos jeunes LGBTQ n'est pas une question partisane», a ajouté M. Rouse.