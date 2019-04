Immigrer ici pour investir ailleurs

VANCOUVER | Des millionnaires étrangers profitent d’un controversé programme d’immigration du gouvernement du Québec pour obtenir la citoyenneté canadienne et s’installer... en Colombie-Britannique, au vu et au su des autorités.

En place depuis plus de 30 ans, le Programme des immigrants investisseurs du Québec (PIIQ) a finalement bien peu de choses de québécois.

« Quand on regarde les intentions du programme québécois et ce qui s’est réellement passé, on ne peut que parler de dérapage. [...] Il n’y a tout simplement pas de retombées économiques pour le Québec. C’est la Colombie-Britannique qui se ramasse avec les problèmes », tonne le professeur d’urbanisme à l’Université Simon-Fraser Andy Yan.