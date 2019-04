Jennifer Kupcho solide comme le roc

AUGUSTA | La scène était trop belle pour ne pas saisir l’opportunité. Jennifer Kupcho est entrée dans l’histoire comme les grands. Propulsée par un aigle sur le retour, l’Américaine a remporté l’édition inaugurale du Championnat amateur féminin du Augusta National en drainant un roulé d’oiselet de 20 pieds sur le vert du 18e.

Plus jeune, elle s’entraînait en vue de pareille situation, mais c’était pour le titre collégial de la NCAA comme les femmes n’avaient pas accès à une compétition au Augusta National. Les temps ont changé.

La meilleure golfeuse amatrice au monde avait rendez-vous avec l’histoire dans un endroit aussi prestigieux que mythique. En retranchant pas moins de cinq coups à la normale à ses six derniers trous, elle a devancé sa rivale Maria Fassi par quatre coups afin d’afficher un score cumulatif de -10.

La Mexicaine avait montré les dents en inscrivant quatre oiselets à l’aller, ce qui lui avait permis de prendre les commandes du tournoi.

L’aigle de Kupcho au 13e a remis les pendules à l’heure. En amassant ensuite trois oiselets, la native du Colorado n’a plus regardé derrière.

« J’ai reçu l’honneur de frapper le premier coup de départ du tournoi, mercredi, et exécuter le dernier roulé du tournoi, c’est incroyable, s’est exclamée la golfeuse de 21 ans, membre des Demon Deacons de l’Université Wake Forrest, en soulevant son trophée. Avec ce championnat, je crois que le volet féminin au golf sera plus fort. »

Le président du sélect club de la Géorgie, Fred Ridley, lui a bien rappelé l’importance du moment. « Tu fais maintenant partie de notre riche histoire », a-t-il lancé.

Esprit sportif

Au cours de cette spectaculaire ronde finale, Fassi et Kupcho ont impressionné par leur sang-froid, leurs prouesses et leur esprit sportif. L’une et l’autre, elles se sont encouragées en plus de s’étreindre en plusieurs occasions.

« Nous voulions lancer le message que le golf se joue entre amis, dans le plaisir, a expliqué la grande championne. Il faut inciter les gens, les filles, les femmes, à prendre leurs bâtons et sortir jouer. »

Des propos aussi corroborés par sa rivale mexicaine. « Nous sommes si chanceuses et bénies d’avoir participé à ce championnat, a ajouté Fassi. Nous avons bien représenté le golf féminin. Les gens se souviendront longtemps de cette ronde et de cet esprit sportif. J’en suis très fière. »

Photo AFP

Migraine soudaine

Kupcho a bien failli échapper ce titre vers la fin de l’allée alors qu’une migraine l’a soudainement frappée au 8e fanion.

Sa vision floue l’empêchait de lire les verts et de trouver sa concentration. Elle a donc fait entièrement confiance à son cadet qui lui a indiqué les lignes à suivre.

C’est ce qui a expliqué son boguey au 10e en raison de ses trois roulés.

La jeune femme qui n’avait pas souffert de migraine depuis de nombreuses années a retrouvé une vision claire une douzaine de coups plus tard, après son coup de départ au 11e. La migraine s’est atténuée en maux de tête, elle pouvait reprendre le contrôle de son jeu.

« Compte tenu de la situation et l’importance du moment, c’est l’un des plus grands défis que j’ai relevés dans ma vie », a précisé la championne NCAA en 2018.

La suite est maintenant inscrite dans les livres. Parlant de bouquin, Kupcho les retrouvera très rapidement puisqu’elle doit terminer ses études dans un mois. Entre-temps, elle disputera les finales collégiales.

La LPGA l’attend prochainement.