La Patère rose: la nostalgie avant tout

Trio qui a filé comme une comète dans le paysage musical québécois à la fin des années 2000, La Patère rose est de retour. Ces retrouvailles ne seront toutefois que temporaires, assurent les musiciens, le temps de fêter le dixième anniversaire du seul album complet de la formation.

Attablés dans une rôtisserie Saint-Hubert­­­ du centre-ville de Montréal – à la demande de Fanny –, les trois comparses de La Patère rose répondent aux questions du Journal, entre deux bouchées de poulet.

Même si le dernier concert officiel de La Patère rose remonte à juin 2011, Fanny Grosjean (Fanny Bloom), Thomas Hébert (Roboto) et Julien Harbec (Kilo­jules) ne se sont vraiment pas perdus de vue pour autant. Les deux derniers, membres des groupes Valaire et Qualité Motel, ont même travaillé sur le plus récent album solo de Fanny.

C’est pour cette raison qu’ils n’ont pas hésité très longtemps lorsque la chanteuse leur a proposé de fêter le dixième anniversaire du premier album de La Patère rose.

Photo courtoisie

« Fanny nous a lancé l’idée de le sortir en vinyle, dit Thomas. Notre étiquette de disque, Dare to Care Records, nous parlait souvent de nous réunir. Et nous trouvions que le dixième anniversaire était un bon moment. »

Pas de nouvel album

Mais il ne faudra pas s’emballer trop vite. La Patère rose n’est pas de retour pour de bon. « On n’a pas envie d’aller

jouer dans ce souvenir-là, indique Fanny, pour qui la séparation de 2011 semble avoir été la plus douloureuse. Je veux revisiter cette bulle-là parce que c’est un anniversaire. Mais je n’ai pas envie qu’on crée d’autres affaires reliées à ça. Il n’y aura pas d’autre toune, pas d’autre album. »

Ainsi, mis à part le vinyle, qui paraîtra pour la Journée des disquaires, le 13 avril, le trio se retrouvera sur quelques scènes du Québec cet été, mais sans plus. « Nous ne ferons pas 20 spectacles », mentionne Fanny.

Ces concerts seront grandement tournés vers la nostalgie, indique Julien. « Je pense que c’est le but. On ne sait pas encore de quoi auront l’air les spectacles, mais on va sûrement rester près des chansons originales. »

Avec Mika en Europe

Quand on regarde le court parcours de La Patère rose, il y a de quoi être impressionné. Après avoir remporté la finale des Francouvertes, en 2008, le trio avait joué aux Francos et à Osheaga, avant de lancer son premier album, l’année suivante. En 2010, les trois musiciens étaient invités à jouer une dizaine de soirs en première partie de Mika, en Europe.

« On avait joué dans des Zénith, devant des foules de 8000 à 20 000 personnes », dit Fanny. « Ça reste une des expériences les plus incroyables que j’ai vécues », ajoute Julien.

Pourquoi le groupe s’est-il séparé l’année suivante ? « La Patère et Valaire essayaient de se lancer en Europe », explique Thomas. « Ça commençait à devenir vraiment compliqué avec le booking. Il a fallu trancher », ajoute Julien.

« Ç’a toujours été Valaire avant La Patère­­­, de toute façon, mentionne Fanny­­­. C’est sûr que c’est moi qui prenais le bord ! »

« On voyait aussi l’opportunité que Fanny ait une carrière solo, ajoute Julien. Elle écrivait les textes et composait la musique. »

« Mais ça ne me tentait pas de jouer avec personne d’autre ! », lâche-t-elle en souriant, avant de prendre une autre bouchée de poulet.

► Le vinyle de La Patère rose sera sur le marché le 13 avril, dans le cadre de la Journée des disquaires (Record Store Day). Le groupe fera aussi quelques concerts cet été. Pour toutes les nouvelles : facebook.com/lapatererose.officiel.