Legault, PDG du Québec

François Legault a choisi de s’attaquer aux défis que doit relever Québec avec une attitude de chef d’entreprise, pour le meilleur et pour le pire.

Ainsi, le premier ministre caquiste semble investi de la mission de régler rapidement les dossiers litigieux et délicats, qui pourraient faire obstacle ou ralentir l’atteinte de ses objectifs, plus tard, s’ils ne sont pas mis derrière lui.

Le système d’immigration ne permet pas de choisir les candidats en fonction des besoins de main-d’œuvre ? Il s’empresse de le réformer pour qu’il livre plus tard les fruits espérés.

Froidement, tout le monde ne peut être que d’accord. Mais dans ce processus motivé par l’efficacité, la décision de jeter au rebut les 18 000 dossiers non traités de personnes en attente en a choqué plus d’un, en plus de décevoir bien des espoirs.

Laïcité

Il ne fait aucun doute que le dossier de la laïcité a trop traîné au Québec. Et que, chemin faisant, la société québécoise a perdu temps et énergie, dans des débats qui ont heurté les partisans de chaque option, que ce soit l’interdiction du port des signes religieux ou la liberté sans restriction.

Le chef caquiste avait clairement affiché ses couleurs en campagne électorale et il peut se targuer d’avoir reçu un mandat majoritaire très fort.

Sa solution semble un compromis équilibré entre les attentes d’une majorité de Québécois et l’opposition farouche des tenants du Parti libéral du Québec, de Québec solidaire et des commissions scolaires, notamment.

Par contre, il est vrai qu’il s’écoulera peu de temps, à peine plus de deux mois, entre le dépôt du projet de loi et son adoption. M. Legault s’est défendu de « bulldozer » le Parlement comme le suggérait le chef libéral intérimaire Pierre Arcand, mais son intention d’adopter la loi sous bâillon au besoin, malgré un grand vent de face, soulèvera bien des critiques.

Taxi et compagnie

Il a choisi de foncer tête baissée dans la déréglementation de l’industrie du taxi aussi, après que le précédent gouvernement eut ménagé la chèvre et le chou pendant des années.

Là aussi, on peut saluer le courage d’entrer une fois pour toutes dans une ère de modernité, mais les propriétaires de permis qui ont joué le jeu dans les règles établies par le passé doivent être dédommagés décemment.

Jusqu’ici, le gouvernement du Québec a avancé une somme de 500 millions $ et il est vrai qu’il y a une limite à piger dans l’argent des contribuables.

Mais, le nouveau régime proposé par la CAQ prévoit qu’une redevance de 20 cents par course soit placée dans un fonds de « transition de l’industrie ». Cette modernisation, elle a largement déjà été effectuée depuis le début des projets pilotes ayant permis à Uber de concurrencer les taxis traditionnels. Pourquoi ne pas prendre cette cagnotte évaluée à 80 millions $ et l’ajouter à la compensation des propriétaires ? La redevance de 20 cents pourrait aussi être raisonnablement majorée, elle provient après tout de ceux qui profitent dès maintenant de la libéralisation de l’industrie.

De nouveaux élus caquistes louangent en privé la détermination de François Legault et sa façon de diriger l’État comme une entreprise. En caucus, il a insisté auprès des ministres pour qu’ils répondent rapidement aux dossiers soumis par les députés. Il leur a même dit de passer par son bureau si des ministres tardaient à répondre à leurs préoccupations.

Seulement, il ne doit pas oublier de montrer un visage humain aux victimes collatérales de cette détermination à atteindre les objectifs. Il l’a fait notamment en accordant un droit acquis sur le port des signes religieux.

François Legault avait d’ailleurs lui-même demandé à ses ministres et aux employés de l’État d’être « à l’écoute des besoins des gens et d’agir en tout temps avec humanité », lors de son discours d’ouverture.

Les bulletins

Geneviève Guilbault, CAQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

La ministre de la Sécurité publique a gaffé. Si les gens constatent que des personnes en autorité ne respectent pas l’interdiction du port de signes religieux, ils appelleront la police, a-t-elle dit, ajoutant « la loi, c’est la loi ». Sa collègue Sonia LeBel a vite précisé qu’il ne s’agit pas là d’une infraction criminelle. Mme Guilbault, pour une rare fois, a donné des munitions inespérées à l’opposition, Pierre Arcand ayant parlé d’un « cafouillage monstre ».

Nathalie Roy, CAQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

La ministre de la Culture déride les élus de l’opposition avec ses envolées à l’emporte-pièce contenant peu d’éléments de réponse au Salon bleu. Confrontée par la libérale Isabelle Melançon sur l’absence de pression formelle en faveur d’un contenu québécois sur Netflix, l’ex-journaliste a soutenu qu’elle était « en lien » avec son homologue fédéral. « Je n’ai pas les transcripts des discussions, si c’est ça que vous voulez, oubliez ça. »

Manon Massé, QS

Photo Agence QMI, Simon Clark

La chef parlementaire solidaire a marqué un point en exposant l’intervention de François Legault dans le conflit d’ABI. Le premier ministre, en critiquant une demande précise des travailleurs sur les libérations syndicales, mine leur rapport de force. M. Legault a plaidé le « bien commun », mais « ce n’est pas à un chef d’État de s’occuper d’une négociation de travailleurs », a rétorqué Mme Massé.

Hélène David, PLQ

Photo Agence QMI, Simon Clark

La députée de Marguerite-Bourgeoys a questionné chaque jour le gouvernement caquiste sur son projet de loi sur la laïcité, en prenant soin de ne pas ajouter de l’huile sur le feu. Contrairement à son chef Pierre Arcand qui a demandé si François Legault était « digne de ses fonctions », Mme David s’est gardée de formuler des attaques partisanes et a conservé un ton respectueux.

La citation de la semaine

Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où les experts de l’industrie fixent les normes d’utilisation des pesticides. C’est comme si Cadbury et Nestlé étaient responsables de la lutte au diabète.

– Émilise Lessard-Therrien, QS