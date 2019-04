Les mots dits du samedi

Juré...

La dictée de samedi dernier (7 fautes) : Les accusés s’attendent à ce que leurs soit accordé le bénifice du doute par le juré et que ces derniers rendent un verdict de non culpabilité, ce jeudi. La dictée corrigée : Les accusés s’attendent à ce que leur soit accordé le bénéfice du doute par le jury et que ce dernier rende un verdict de non-culpabilité, jeudi. 1- Leur devant un verbe est un pronom personnel complément d’objet indirect invariable :... Soit accordé un verdict de non-culpabilité à qui ? À « leur » (signifiant à eux). 2- L’orthographe correcte est bénéfice. 3- Un jury est l’ensemble des jurés appelés temporairement à participer à l’exercice de la justice en cour 4- L’expression « ces derniers » (ce dernier, cette dernière, etc.) doit nécessairement rappeler un élément ayant le genre et le nombre correspondants. 5- Le verbe (rendre) doit obligatoirement s’accorder avec son sujet (... que ce dernier rende). 6- On met un trait d’union quand « non » est suivi d’un nom (non-culpabilité). Pas de trait d’union quand « non » est suivi d’un adjectif. 7- L’adjectif démonstratif « ce » n’est pas utile devant un nom représentant un jour de la semaine.

... Craché

« Peut-on séquestrer un jury ? », demande Julie S. Non. Les membres d’un jury ne peuvent être séquestrés même lorsqu’ils doivent être éloignés de toute influence extérieure. Le nom séquestration signifie « détention illégale » ; le verbe séquestrer veut dire « emprisonner illégalement (quelqu’un) ». Qu’importe l’impact, qu’importe la portée d’un procès, le membre d’un jury, le juré, n’est quand même pas pris en otage. Il peut être isolé, confiné dans un lieu, mais non emprisonné. Que le ministère canadien de la Justice parle de « séquestration obligatoire » d’un jury n’y change rien. Cloîtré ? demandait il y a quelque temps un autre lecteur, Michel. Un cloître est un monastère. Cloîtrer quelqu’un veut dire le faire entrer dans un cloître. Au figuré, cloîtrer signifie enfermer dans un lieu isolé. Se cloîtrer, c’est s’isoler. Pour une heure, pour un mois... Le terme isolé est préférable. Un jury est isolé — peut-être complètement, toujours temporairement. Et non, Andrée B., les mots peine et sentence ne sont pas des synonymes. La peine est la sanction imposée à un individu reconnu coupable. La sentence est la décision du juge qui fixe la peine. Le verdict est la décision du juge ou du jury.

La dictée de la semaine

Ce texte contient 7 fautes

Louise et Albert sont tous excités. Ils quitteront l’Île de Montréal pour une vacance méritée. Le couple profiteront du congé Pascal pour se rendre dans la Capitale-Nationale

Corriger s’il y a lieu

Il faut que Maxim voit à son avenir.

Une vie saine augmente les risques de vivre vieux.

Les lettres mêlées

E L B O Y A I M P I T

Définition : Inaccessible à la pitié. Quel est ce mot ?

Réponses

La dictée : Louise et Albert sont tout excités. Ils quitteront l’île de Montréal pour des vacances méritées. Le couple profitera du congé pascal pour se rendre dans la capitale nationale. Corriger s’il y a lieu : Il faut que Maxim voie à son avenir. Une vie saine augmente les chances de vivre vieux. Les lettres mêlées : Impitoyable.