Mon patron et moi

C’est la lecture de la lettre d’une femme qui racontait une histoire qui se rapproche de la mienne qui m’a incitée à vous écrire pour vous demander conseil. En particulier parce que je ne sens pas chez vous de tendance à la condamnation quand on fait quelque chose qui n’est pas dans la ligne de la morale populaire, pas plus que je ne sens de jugement dans vos réponses.

Ça m’est apparu d’autant plus important de vous écrire que la décision que je devrai prendre prochainement va bouleverser ma vie. Voici de quoi il s’agit. Je pense que je suis tombée amoureuse de mon patron, et lui de moi, sans que rien ne se soit concrétisé à ce jour. Mais je sens, pour ne pas dire je sais, que c’est une histoire sérieuse, très sérieuse.

Nous travaillons pour une firme de communication où le rythme est intense et les heures nombreuses. Au fil des mandats et des défis à relever, nous avons développé une relation de confiance et d’admiration mutuelles qui, nous nous le sommes avoué la semaine dernière, dépasse les limites de la camaraderie, de l’amitié et de la relation professionnelle. Bref, nous sentons mutuellement que l’amour frappe dangereusement à notre porte commune.

Tous les deux, nous avons peur de ce que cela implique, Voilà pourquoi, pour le moment, nous ne sommes pas allés plus loin que l’habituelle accolade qu’on se donne entre amis ainsi que les bises sur les joues. Sauf qu’à chaque fois qu’il me touche, je sens une décharge électrique d’une intensité qui ne ment pas.

Le problème c’est que nous sommes tous les deux en couple et, toujours la semaine dernière, alors que nous mangions ensemble pour célébrer la fin d’un congrès que nous avions organisé, nous avons évoqué la possibilité de quitter nos conjoints actuels pour partir vivre ensemble. Devant l’énormité d’une telle décision, nous avons convenu que d’ici là, par souci d’honnêteté et de probité, nous n’aurions pas d’aventure ensemble, bien que nos corps crient pour se fondre l’un à l’autre.

Trouvez-vous que nous avons raison d’agir comme nous le faisons ? Ne devrions-nous pas plutôt nous connaître charnellement, comme dirait ma mère, avant de tout risquer et de mettre fin à nos relations respectives ? Au niveau du travail notre inquiétude est moins grande vu que le bureau tout entier nous voit déjà comme une équipe tissée serrée et dynamique. Je soupçonne même que nos collègues doivent déjà penser que notre relation est plus que professionnelle. Avez-vous un conseil ?

Anonyme

Mon commentaire s’adressera à vous en particulier puisque vous êtes celle qui m’écrivez, et ma réponse ne va pas concerner le fait de copuler ou non avec votre nouvel amoureux. Elle va concerner le ménage à faire dans votre vie avant d’entreprendre une nouvelle aventure.

Vous me semblez évacuer complètement une chose très importante dans votre équation en ne parlant pas de l’homme avec lequel vous êtes présentement en couple. Si vous êtes tentée par un autre homme au point de songer à faire votre vie avec lui, c’est que la relation est finie avec votre conjoint actuel. Alors, pourquoi ne pas commencer par le quitter avant de jeter votre dévolu sur quelqu’un d’autre ?

Il n’y a que l’insécurité qui incite une personne à rester avec quelqu’un qu’elle n’aime plus alors qu’elle a envie d’être ailleurs. Serait-ce votre cas ? Il vaut toujours mieux en terminer avec une histoire d’amour avant d’en commencer une autre. Ainsi, les enjeux sont plus clairs et la sincérité des protagonistes s’affiche plus nettement.

Une fois que vous aurez posé ce geste, non seulement vous allez pouvoir aller plus avant dans votre nouvelle histoire d’amour sans flouer personne, mais en fonction de ce que votre partenaire fera ou ne fera pas pour vous prouver sa bonne foi, vous serez fixée sur ses véritables intentions. Libres à vous deux ensuite de donner toute la place à votre élan du cœur.