Pelé saura dimanche s’il pourra rentrer au Brésil lundi

Pelé, hospitalisé depuis mercredi dans la proche banlieue parisienne en raison d’une infection urinaire, saura dimanche s’il peut rentrer au Brésil lundi, a déclaré samedi son conseiller à l’AFP.

« Demain (dimanche), nous saurons. Ce sont les médecins qui décident », a expliqué le conseiller, se montrant plus nuancé après avoir annoncé, plus tôt dans la journée, que « Le Roi » rentrerait lundi à Sao Paulo.

La date de la sortie d’hôpital de l’ancien footballeur brésilien de 78 ans n’a pas été communiquée officiellement. Elle n’avait pas eu lieu samedi, à 17 h (15 h GMT), selon une journaliste de l’AFP présente sur place.

Le site d’information brésilien G1 avait annoncé que Pelé devait « sortir ce samedi » pour pouvoir rentrer dans son pays, mais que son retour a finalement dû être reporté pour se soumettre à de nouveaux examens médicaux. Selon G1, l’ancien joueur restera en observation dans la capitale française jusqu’à ce qu’il soit remis à « 100 % ».

Pelé, venu à Paris pour rencontrer mardi le jeune prodige français Kylian Mbappé, a été admis mercredi à l’hôpital pour une infection urinaire sans gravité et « sous contrôle », selon son entourage.

« Je me sens beaucoup mieux. Les antibiotiques font leur effet et les examens sont tous bons », avait assuré vendredi sur Twitter le Brésilien, légende du foot.

La santé du « Roi » Pelé, le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises (1958, 1962, 1970), inquiète depuis quelques années.

L’opération promotionnelle avec Mbappé, organisée mardi par leur commanditaire commun, devait d’ailleurs se tenir initialement au mois de novembre, mais avait été annulée pour raisons de santé, car le Brésilien n’était « pas en position de voyager ».

En janvier 2018, il avait aussi renoncé à un déplacement à Londres, redoutant un voyage « stressant » et « fatigant ».

Edson Arantes do Nascimento, mondialement connu sous le nom de Pelé, est même, à plusieurs occasions, apparu en public en fauteuil roulant ou avec un déambulateur.

En raison de sa santé fragile, il n’avait pas pu allumer la vasque olympique aux Jeux de 2016 à Rio. « À cette époque, je n’étais pas physiquement apte à participer à l’ouverture des Jeux », avait-il déclaré à l’époque, souffrant de fortes douleurs à la hanche.

En novembre 2014, le monde du football avait déjà retenu son souffle, lorsque Pelé avait été admis en soins intensifs dans un hôpital à la suite d’une grave infection urinaire qui l’avait obligé à subir une dialyse.

Auteur de 1281 buts en 1363 matches (77 en 92 sélections avec l’équipe du Brésil), Pelé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Il a été nommé parmi les meilleurs athlètes du XXe siècle par le CIO en 1999 et a été désigné footballeur du XXe siècle un an plus tard par la FIFA.