Plongeon: cinq médailles au compteur à Calgary

Les plongeurs canadiens ont profité de l’avantage du terrain, samedi, au Grand Prix de Calgary, alors qu’ils ont terminé la journée avec cinq médailles. Les athlètes québécois ont grandement contribué à cette récolte, notamment avec les médailles individuelles de Jennifer Abel (or) et Pamela Ware (bronze) au tremplin de 3 mètres.

Abel s’est imposée avec une note de 334,55 points. Ware a fini derrière l’Australienne Esther Qin.

La gagnante a mentionné que son deuxième plongeon avait été le meilleur de sa journée. C’est au tour suivant que les choses se sont compliquées pour la Lavalloise alors qu’elle a dépassé la verticale à son entrée à l’eau, ce qui a causé beaucoup d’éclaboussures.

«Je suis contente d’être restée stable après mon erreur au troisième plongeon. Je n’ai pas paniqué et je savais que j’avais encore deux plongeons forts à faire. C’est ce dont je suis le plus fière!»

On a vu l’athlète et son entraîneur se tâter la joue après le dernier plongeon et c’est d’un ton amusé que la plongeuse a expliqué ce petit rituel.

«Quand on est un peu marabout, on fait le signe de s’essuyer le bord de la bouche comme si on avait mangé du boudin. C’est pour dire à l’autre d’arrêter d’être marabout. C’est toujours moi qui fais la baboune parce que je suis exigeante envers moi-même.»

L’arrêt albertain met donc la table pour l’étape de la Série mondiale de Montréal, à la fin avril, où la compétition s’annonce plus relevée. Suivront ensuite les Championnats du monde cet été qui sera l'événement le plus important de la saison en cette année préolympique.

«C’est à partir de ce moment que nous pourrons commencer à qualifier des places pour le pays en vue des Jeux olympiques», a précisé Abel.

Benfeito deux fois sur le podium

Meaghan Benfeito a fait équipe avec Caeli McKay pour remporter l’or au 10 mètres synchro féminin. Les Mexicaines Sanchez et Estrella ont fini deuxièmes et les Britanniques Banks et Martin troisièmes de ce concours où seulement trois duos étaient inscrits.

Plus tôt dans la journée, Benfeito a joint ses efforts à ceux du jeune Nathan Zsombor-Murray, 15 ans seulement. Le duo a été médaillé d’argent au 10 mètres synchro mixte avec 313,86 points, finissant derrière les Chinois Zewei Wang et Yijin Xu.

Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac se sont imposés au 3 mètres synchro masculin. Ils ont devancé les Britanniques Anthony Harding et Jordan Houlden. Ooi Liang Tze et Chew Yiwei, de la Malaisie, ont complété le podium.

Vincent Riendeau s’est quant à lui classé quatrième au 10 mètres masculin. La conclusion du Grand Prix de plongeon de Calgary aura lieu dimanche.