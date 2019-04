Qu’est-ce qui attend Roberto Luongo?

Devenu quadragénaire jeudi, le gardien Roberto Luongo ne peut dire ce qu’il fera en 2019-2020 et toutes les options semblent sur la table, incluant la retraite.

En entrevue au site NHL.com cette semaine, le porte-couleurs des Panthers de la Floride a mentionné qu’il devra décider de son avenir avec les membres de sa famille et que les choix de son équipe de hockey seront déterminants. D’ici là, il pouvait disputer samedi le dernier match de sa carrière à l’occasion de l’affrontement face aux Devils du New Jersey.

«Évidemment, j’aime toujours pratiquer ce sport, mais il y a d’autres facteurs à analyser, a-t-il commenté. Premièrement, je veux m’asseoir avec la direction du club et voir où se dirigera la formation l’an prochain, ce qu’elle prévoit faire pendant la saison morte et autres.»

Visiblement, le Québécois est fatigué de perdre. Depuis son retour en Floride, les Panthers ont raté les séries éliminatoires cinq fois en six occasions, incluant cette année.

«Je n’ai pas vraiment parlé avec l’organisation pendant la saison, particulièrement durant la seconde moitié du calendrier. Donc, je ne sais pas trop où j’en suis. Une fois que j’en aurai le cœur net, je pourrai retourner à la maison et examiner cela avec ma famille afin de déterminer ce qui est le mieux pour moi», a-t-il poursuivi.

Un contrat encore valide

Ennuyé par les blessures au cours des deux dernières années, Luongo possède un contrat toujours valide pour trois ans. S’il accepte de jouer à nouveau, il amorcera une 20e saison dans la Ligue nationale. D’après NHL.com, le vétéran devra cependant se contenter d’un rôle de substitut s’il demeure avec son équipe.

«Je sais ce que ça prend, a-t-il affirmé au sujet de ses possibles tâches de gardien adjoint. Je réalise que j’ai 40 ans et c’est difficile d’assumer une grande charge de travail à cet âge, car il faut plus de temps pour récupérer. Je suis bien au fait que ce sera l’option choisie pour moi si je décide de revenir et je suis à l’aise avec cela.»

«Ce sont des trucs auxquels il devra penser après la saison, a ajouté l’entraîneur-chef Bob Boughner. Je crois qu’il comprend ce qu’il faut pour agir comme substitut, surtout qu’il évolue dans la ligue depuis longtemps. Nous attendrons sa décision.»

En 2018-2019, Luongo présentait une fiche de 18-16-4, une moyenne de buts alloués de 3,10 et un taux d’efficacité de ,900 avant la conclusion de la campagne. Il revendiquait 489 victoires en carrière, le troisième plus haut total de l'histoire du circuit Bettman.