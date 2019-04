Si près, mais finalement si loin...

J’ai eu la chance de participer à la soirée du gala des Rondelles d’Or de la LHJMQ mercredi soir. Quelle soirée ! Un énorme bravo au commissaire Gilles Courteau et à toute son équipe. Ce n’était pas une soirée facile à organiser, mais la Ligue est parvenue à attirer neuf des dix meilleurs joueurs de son histoire, à l’exception de Sidney Crosby évidemment. Quel moment nous avons vécu à la toute fin lorsque Guy Lafleur et Mario Lemieux ont été réunis sur la scène pour dévoiler celui qui avait été nommé le meilleur de tous les temps. J’ai eu la chance de rencontrer Mario après le gala, et ça se voyait qu’il était content et fier de voir que c’est Lafleur qui avait reçu l’honneur. C’était son idole de jeunesse et c’est Guy qui a ouvert la route pour tous les autres joueurs québécois. Il a été l’un des pionniers de la LHJMQ et c’était un honneur pleinement mérité. Félicitations aussi aux 50 joueurs nommés sur ce palmarès, aux cinq intronisés au Temple de la renommée ainsi qu’à tous les joueurs et dirigeants récipiendaires d’un honneur individuel.