Sous la couette, quel type d’amante êtes-vous?

Quiz

Un homme qui vit des pannes érectiles à l’occasion, c’est parce que :

Les pannes érectiles peuvent survenir à tout âge et à n’importe quel moment de la vie sexuelle d’un homme. Trop souvent associée à un manque d’intérêt pour l’autre (possible que ce soit le cas, dans des situations où des difficultés relationnelles occasionnent des troubles, par exemple), la panne occasionnelle d’érection ne signifie pas nécessairement qu’il faut sonner l’alerte ! Toutefois, une problématique récurrente et qui perdure depuis plus de six mois mérite votre attention (consultation).