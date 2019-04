Trois livres de voyage à s’offrir

1. L’aventure Ponant

Pour souligner ses 30 ans, la compagnie française de croisières de luxe Ponant a publié un livre magnifique qui raconte leur fascinante histoire. L’histoire commence auprès de jeunes élèves officiers de marine marchande qui, par peur de ne pas se trouver d’emploi, créent cette compagnie. Au fil des pages, on parcourt ensuite les différentes étapes qui ont marqué leur histoire, dont l’épisode bouleversant vécu par l’équipage du voilier Le Ponant qui s’est fait aborder par des pirates dans le golfe d’Aden, le 5 avril 2008. Enfin, on savoure les spectaculaires photographies prises en Antarctique, en Asie, en Océanie, en Méditerranée, sur la mer Baltique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Polynésie et... on rêve ! On embarque dans cet ouvrage comme on monte à bord d’un navire Ponant : pour y découvrir une nature préservée, loin des routes maritimes fréquentées, entre les glaces de l’Antarctique, la quiétude de la baie d’Halong et les lagons turquoise du Pacifique.