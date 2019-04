Un brunch comme lancement

La Fondation de l’autisme de Québec lancera officiellement sa campagne de financement annuelle à l’occasion de son 28e brunch, demain, au Patro Roc-Amadour (2301, 1re Avenue, Québec). L’événement, qui devrait réunir 400 personnes, se tiendra sous la présidence d’honneur de Thomas Bouchard, associé, Certification et leader des services aux sociétés privées au bureau de Québec de PwC. La campagne de financement a un objectif de 35 000 $. Renseignements : fondationautismequebec.org.

Relève scientifique Photo courtoisie

Bravo à Lynn Gauthier, docteure en kinésiologie et sciences de la santé et chercheuse au CHU de Québec-Université Laval, membre de l’équipe de recherche Michel-Sarrazin en oncologie psychosociale et soins palliatifs et professeure à l’Université Laval, qui a reçu, le 28 mars dernier, un des deux prix Relève scientifique remis par la Fondation cancer du sein du Québec, à l’occasion de son gala Concert de reconnaissance. Cette récompense lui est décernée pour ses travaux sur la neuropathie périphérique chimio-induite (NPCI), un effet secondaire encore mal compris de la chimiothérapie à base de taxane pour les patientes atteintes d’un cancer du sein.

Prix Florence 2019 Photo courtoisie

Valérie Dancause, adjointe à la Direction des soins infirmiers, programme de prévention et contrôle des infections, au CHU de Québec – Université Laval, sera parmi les 8 lauréats des Prix Florence 2019 qui seront remis le 1er mai au Marché Bonsecours de Montréal, à l’occasion de la soirée Florence, événement-bénéfice organisé au profit de la Fondation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Chaque année, l’OIIQ rend hommage à des infirmières et infirmiers qui ont marqué la profession par leurs réalisations et leur émulation auprès de leurs pairs. Mme Dancause recevra le Prix Florence 2019 dans la catégorie Pratique collaborative.

Bien entourée Photo courtoisie

Mme Lucienne Lessard, de Saint-Évariste en Beauce, a célébré son 95e anniversaire de naissance le 19 mars dernier, ce qui a donné lieu à une belle photo d’elle entourée de ses 13 enfants. Elle a aussi 28 petits-enfants et 39 arrière-petits-enfants. Elle est en grande forme, demeure dans sa maison et conduit toujours son auto. Bravo Lucienne !

Vino & Cabot Photo courtoisie

La 13e Soirée Vino & Cabot, cocktail dînatoire-bénéfice de la SPA de Québec, se tiendra le mercredi 8 mai au Château Laurier, sous la présidence de l’humoriste Stéphane Fallu, aussi animateur de l’émission Refuge animal sur les ondes de TVA. La soirée a pour but d’amasser des fonds qui serviront à traiter, prendre soin et entretenir des animaux, et à rénover les aires du refuge de la SPA de Québec. Renseignements : 418 527-9104, ou jedonneenligne.org.

Bonne retraite Photo courtoisie

Michel Blondeau, de Lac-Saint-Charles, a pris sa retraite le 1er mars dernier, après 34 ans de loyaux services à la Ville de Québec. Sa conjointe Kathleen et ses trois enfants lui souhaitent de profiter pleinement de son nouveau statut de retraité. Michel a toujours adoré son travail et son dévouement pour son employeur fut remarquable.

Anniversaires Photo courtoisie

Réjean Soucy (photo), de Molson Québec, 57 ans... Éric Forest, ex-maire de Rimouski et sénateur à la Chambre haute du Canada, 67 ans... René Pelletier, policier de la GRC à la retraite, 71 ans... André Ouellet, ex-politicien et titulaire de plusieurs ministères, 80 ans... Roy Thinnes, acteur (Les Envahisseurs), 81 ans.

Disparus Photo courtoisie