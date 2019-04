Un historien fait un lien avec la loi 101

Un historien québécois dresse un parallèle entre la loi 101 et celle sur la laïcité, y voyant dans les deux cas un débat émotif qui traînait depuis des années opposant une majorité à une minorité et suscitant son lot de contestations.

Malgré tout, la loi sur la langue française est aujourd’hui « complètement entrée dans les mœurs », remarque l’historien et professeur à l’Université TÉLUQ Éric Bédard.

Il voit trois grandes ressemblances entre le projet de loi sur la laïcité du gouvernement Legault et l’adoption de la loi 101 il y a 40 ans.

« Un débat qui a traîné en longueur avec des gouvernements qui se sont cassé les dents là-dessus, une polarisation majorité-minorité qui rend le débat très émotif et sensible et enfin, le débat n’est pas clos une fois que la loi est adoptée », explique M. Bédard.