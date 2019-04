Un long grand chelem pour Mike Trout

Les Angels de Los Angeles ne connaissent pas un début de saison très brillant, mais leur puissant cogneur Mike Trout a décidé de secouer les troupes à sa façon.

Samedi, Trout a ainsi frappé un grand chelem à 458 pieds du marbre pour aider son équipe à l’emporter 5 à 1 contre les Rangers du Texas.

Dans une autre victoire de 3 à 1 face aux Rangers vendredi, le joueur-vedette avait propulsé deux tirs hors des limites du terrain, permettant aux siens de freiner une séquence de cinq défaites.

«Cela signifie beaucoup, avait commenté Trout, sur le site web du baseball majeur. Nous en avons arraché dernièrement. Nos lanceurs ont été excellents, mais l’attaque n’a pas répondu. Il faut seulement garder la confiance. On travaille fort chaque jour et évidemment, on souhaite se présenter sur le terrain et inscrire une tonne de points. Ce genre de partie peut nous aider à acquérir du rythme et, espérons-le, à remporter des matchs.»

«Je suis heureux qu’il soit dans notre formation. Il nous transporte sur lui», a de son côté indiqué le releveur Cody Allen, à propos de son célèbre coéquipier.

Ce fut encore le cas, samedi, et les Angels présentent maintenant une fiche de 3-6.

Faire la différence

Signataire d’un lucratif contrat de 12 ans et de 426,5 millions $ il y a quelques semaines, Trout est payé pour faire gagner sa formation.

«C’est le meilleur joueur du baseball majeur, a déclaré le gérant des Rangers, Chris Woodward, à son sujet. Les gars derrière lui ne le sont pas. Avant la partie, nous avons discuté afin qu’on ne se fasse pas battre par lui. Malheureusement, on a commis certaines erreurs et il nous a eus. Il me rappelle Barry Bonds : celui-ci vous faisait payer chacune de vos fautes.»

Avec la longue balle obtenue samedi, Trout compte maintenant cinq grands chelems depuis le début de sa carrière. L'athlète de 27 ans totalise surtout 244 circuits.