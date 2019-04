Une autre tempête se dirige sur Québec

L’hiver persiste à ne pas laisser sa place au printemps et un système dépressionnaire devrait laisser de 15 à 25 centimètres de neige, lundi.

Cette tempête printanière est le résultat de deux systèmes dépressionnaires, l’un en provenance du Colorado et l’autre, de la région des Prairies, qui devraient se rejoindre au-dessus des Grands Lacs et se diriger droit vers le Québec.

«Les précipitations totales vont s’échelonner de la nuit de dimanche jusqu’à mardi en matinée. On parle de 15 à 25 centimètres», annonce Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada.

À Québec, les précipitations prévues devraient tomber principalement en neige, mais certaines régions un peu plus éloignées, comme Portneuf, Trois-Rivières et la Beauce, pourraient également recevoir du grésil et de la pluie verglaçante.

À Québec, lundi, des rafales de vent allant jusqu’à 70 km/h sont également au menu.

«Mais le mercure ne sera pas trop froid, donc je ne m’attends pas à de la grosse poudrerie généralisée. Mais certains secteurs, comme l’Île d’Orléans, la Côte-de-Beaupré, Montmagny et Lévis, pourraient être plus affectés par la poudrerie, donc les conditions routières ne seront pas extraordinaires», avertit le météorologue.

Dimanche, le mercure avoisinera les 4 ou 5 degrés. Lundi, il redescendra à la barre du 0 degré.

Et le reste de la semaine sera également à oublier, puisque le mercure sera généralement sous les moyennes saisonnières, selon Environnement Canada.