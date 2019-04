Virage végé de la restauration rapide

Le marché est immense. Tellement, que Burger King teste une version végé de son iconique Whopper dans des centaines d’établissements américains, produit par Impossible Burger, un concurrent de Beyond Meat. Clients et dirigeants de la chaîne affirment qu’on ne peut distinguer à l’aveugle le goût d’un Whopper végé d’un autre à la viande. Les ventes dépasseraient déjà les attentes.

Début 2019, Restaurant Brands haussait son dividende à 2 $ l’action, pour un rendement de 3,05 %. Le cours/bénéfice est de 27,48. L’entreprise a des revenus de 5,36 G$ US, un flux de trésorerie de 1,2 G$ US et une dette de 12,2 G$ US.