25 000$ amassés grâce au patinothon du Centre Vidéotron

Des centaines de personnes ont répondu à l’appel du jeune Jérémy Plourde et ont foulé la glace du Centre Vidéotron hier pour un grand «patinothon» qui a permis d’amasser 25 000$ pour Opération Enfant Soleil.

Les sourires étaient nombreux sur la glace hier alors que plusieurs vivaient l’expérience de patiner sur la glace de l’amphithéâtre pour la première fois. Mais le plus grand sourire, c’est Jérémy Plourde qui l’avait. Fier de l’ampleur que prenait la deuxième édition de son patinothon, l’adolescent a pu dire mission accomplie.

«On y prend vraiment goût», lançait en riant le jeune homme de 17 ans qui avait amassé 27 000$ grâce à l’activité l’an dernier.

Photo Pascal Huot

«Je devais me concentrer à 100% sur l’école cette année, mais j’ai décidé de recommencer. Je ne pouvais pas arrêter après ce qu’on avait fait l’an dernier», explique Jérémy, qui a lui-même bénéficié des services d’Enfant Soleil en raison du déficit immunitaire et de la maladie neuromusculaire dont il souffre.

Redonner à la communauté

Ayant amassé 25 000$ avec son activité d’hier, Jérémy Plourde a un objectif total de 115 000$ pour Opération Enfant-Soleil cette année. «Depuis ma naissance que je bénéficie d’Enfant-Soleil, je veux vraiment redonner pour que d’autres enfants aient accès aux mêmes services», confie l’adolescent.

Photo courtoisie

Pour le chef de l’exploitation du groupe sport et divertissement de Québecor, la décision de participer au projet de Jérémy n’a pas été difficile à prendre encore une fois cette année.

«C’est inspirant de voir un jeune plein d’assurance et de leadership comme lui. C’est plaisant de s’associer à lui», indique Martin Tremblay, ajoutant que l’occasion est belle pour le public de s’approprier encore un peu plus le Centre Vidéotron. «C’est important pour nous d’être dans la communauté, de redonner et en plus, aujourd’hui, c’était pour une bonne cause».