5 nouvelles activités à faire à Québec cet été

L’été 2019 à Québec sera in-cro-ya-ble. Il y aura évidemment les événements classiques et incontournables pour nous divertir (Festival d'été, Fêtes de la Nouvelle-France, Festibière, etc.), mais aussi plusieurs nouveautés. Voici 5 activités inédites à ne pas manquer pour la période estivale qui, souhaitons-le, ne tardera pas trop!

Le Grand Marché

Ouvert à l’année, le Grand Marché sera LA destination gourmande cet été. Des festivités d’ouverture marqueront le coup d’envoi le 14 juin. À deux pas du Centre Vidéotron et ouvert à l’année!

legrandmarchedequebec.com

Spectacle de cirque

Du 16 juillet au 1er septembre, la troupe Flip Fabrique déménage à la place Jean-Béliveau. Leur spectacle gratuit, présenté du mardi au dimanche, aura donc lieu à côté du Grand Marché.

Red Bridge Fest

À environ 30 minutes de Québec un nouveau festival punk verra le jour. Le festival Red Bridge Fest envahira Pont-Rouge les 7 et 8 juin. À ne pas manquer : Face to Face, Mute, Authority Zero, Ten Foot Pole et bien plus.

redbridgefest.ca

Trésors du monde naturel

Du 15 mai 2019 au 5 janvier 2020, le Musée de la civilisation explorera les squelettes de la préhistoire et les découvertes scientifiques. D’un tigre à dents de sabre datant de 12 000 ans en passant par le fragment d’une météorite de Mars, il s’agira du premier arrêt en Amérique du Nord pour cette exposition extraordinaire.

mcq.org/fr/

Un thé au Château

Ce doux breuvage chaud n’aura jamais eu aussi bon goût. Le Château Frontenac vous offre le thé de l’après-midi tous les vendredis et samedis de 14h à 16h. La halte idéale lors d’une promenade au centre-ville de Québec!

amisduchateau.ca