7 soins pour la peau à moins de 25$ qui vont te sauver durant le changement de saison

Peu importe notre type de peau, le changement de saison est souvent difficile pour plusieurs d’entre nous.

Surtout qu’au printemps, on a tendance à laisser tomber rapidement nos crèmes riches de l’hiver. Pourtant, c’est bien connu, en avril, on ne se découvre pas d’un fil, même pas notre peau !

La clé, c’est toujours l’hydratation, bien sûr, mais il faut aussi penser aux exfoliants pour chasser la peau morte et aux sérums pour venir traiter en profondeur.

Voici donc 7 produits pour la peau qui vont te sauver pendant la transition vers le printemps:

1. Crème Facteurs Naturels d'Hydratation, The Ordinary

Cet hydratant de The Ordinary contient plusieurs éléments qui gardent la fine couche externe de la peau en santé et hydratée.

En plus, le prix est dérisoire. Les critiques sont unanimes, le rapport qualité/prix est incroyable.

5,80$, The Ordinary

2. Peeling doux exfoliant, E.L.F

E.L.F est une marque bien connue pour offrir des produits très abordables.

Leur gamme pour les soins de peau permet à tous de pouvoir prendre soin de leur peau sans vider le compte en banque.

Cet exfoliant rend la peau immédiatement plus lisse et aide à se débarasser des points noirs.

14$, ELF

3. Lotion hydratante quotidienne, Cetaphil

Ce produit est excellent pour les peaux sensibles et celles à tendance acnéiques.

De plus, il est facile à retrouver en pharmacie. Il vaut la peine de l'essayer!

14$, Jean Coutu

4. Nettoyant visage et corps Aqua Marina, Lush

Nul besoin de faire l'éloge des produits Lush, tout le monde sait qu'ils sont bons et ne sont pas testés sur les animaux.

Fait à base de calamine, le nettoyant Aqua Marina vient apaiser les rougeurs de la peau sensible.

Parfait aussi pour calmer les coups de soleil causés par l'exposition au soleil du printemps.

13$, LUSH

5. Nettoyant Gelée Lactée, Glossier

Ce nettoyant pour la peau donne un sentiment de propreté immédiat, en plus de donner une impression de fermetée à celle-ci.

Il est doux pour la peau et idéal pour les peaux normales ou sensibles.

22$, Glossier

6. Tonique Bouffée d'air frais, Lush

À base d'eau de mer, de gel d'aloès et de rose, ce tonique apaise, rafraîchit et hydrate les peaux stressées et atténue les rougeurs.

Il est rafraichissant et donne une apparence bonne mine à la peau.

11$, LUSH

7. Masque minute auto-chauffant, Bioré

À base de charbon, ce masque chauffant vient dissoudre les impuretés de la peau, en plus d'ouvrir les pores.

Il agit en une minute, ce qui est parfait pour les plus pressées d'entre nous.

8$, Jean Coutu

