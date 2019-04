Agriculteur atteint d’un cancer: il risque de tout perdre

Un agriculteur de 49 ans atteint d’un grave cancer risque de tout perdre puisqu’il se retrouvera sans revenu pour une période de plus d’un an et qu’il ne se qualifie pour aucun programme d’aide, une situation inquiétante selon des intervenants du monde agricole.

Guy Goudreau a reçu le 26 février un diagnostic de cancer de l’intestin. Sa tumeur est d’une telle importance qu’il commencera sous peu une série de six semaines de traitements de radiothérapie quotidienne jumelés à de la chimiothérapie. Suivra une opération qui le laissera avec une stomie pour plusieurs mois.

« Le médecin me l’a dit, ça va être un bout difficile à passer. J’en ai pour au moins un an et demi à ne pas pouvoir m’occuper de mes animaux », soupire le producteur bovin de Sainte-Praxède, près de Disraeli.

Tout perdre

Propriétaire de sa petite production depuis à peine quelques années et encanteur de carrière, M. Goudreau se retrouvera sans aucun revenu durant son combat contre la maladie.

Ses statuts de travailleur autonome et de propriétaire ne lui donnent pas accès à des programmes comme l’assurance-emploi ou l’aide sociale, et comme un malheur ne vient jamais seul, des problèmes de santé antérieurs empêchent également M. Goudreau de souscrire à des assurances privées. Il risque donc de tout perdre.

Cette situation lève le voile sur les risques que courent les agriculteurs, comme tout entrepreneur qui travaille seul. Quand la maladie vient tout chambouler, aucun filet n’amortit la chute.

« C’est le drame dans tout ça. Il va devoir penser à gérer l’aspect financier en plus de sa maladie parce qu’il n’y a effectivement rien pour l’aider », déplore le directeur de l’organisme de soutien Au cœur des familles agricoles, René Beauregard.

Le 2e vice-président de l’UPA Chaudière-Appalaches admet d’ailleurs que les intervenants du milieu devront se questionner sur ces risques.

« On a quelque chose pour la détresse psychologique, pour les catastrophes naturelles, mais il n’y a rien au niveau maladie. On va devoir se pencher là-dessus », estime Sylvain Bourque, inquiet de voir quelqu’un qui a toujours apporté sa contribution « être laissé à lui-même ».

50 000 $

Pour obtenir de l’aide, Guy Goudreau se verrait dans l’obligation de vendre sa production, une aberration pour lui. « Quand j’aurai grugé cet argent-là, ils vont m’en donner. Mais si je gagne ma bataille contre le cancer, je vais avoir tout perdu ? Et là, je vais me retrouver à dépendre du gouvernement ? Je ne veux pas ça », lance l’agriculteur.

L’homme estime à 50 000 $ le montant dont il aurait besoin pour traverser cette épreuve. Parce que même si la maladie met sa vie sur pause, les comptes, eux, continueront d’arriver. « J’aurai six semaines de traitement chaque jour à Sherbrooke à une heure de route, la nourriture pour les animaux, l’électricité pour la ferme, etc. Avec 50 000 $, faudrait pas que je m’énerve », confie l’homme qui tente tant bien que mal de garder le moral. « Il faut y aller un jour à la fois. »

► La Ferme Guy Goudreau

Propriété de M. Goudreau depuis 2015

Située à Sainte-Praxède, en Chaudière-Appalaches

12 vaches de boucherie

de boucherie Projet d’expansion à 30 bêtes sur la glace en raison de son cancer

Entraide et solidarité pour garder espoir

Malgré les mauvaises nouvelles qui s’abattent sur Guy Goudreau, une vague de solidarité qui s’organise autour de l’agriculteur lui permet de garder espoir. Des voisins retraités lui ont même proposé de s’occuper de la ferme pendant sa maladie.

« Guy faisait tout ça lui-même, mais avec l’épreuve qui s’en vient, il va avoir besoin d’un coup de main », explique Maurice Sévigny, propriétaire d’une terre à bois voisine de la ferme de M. Goudreau.

En pleine forme malgré ses 76 ans bien sonnés, le retraité n’a pas hésité une seconde quand l’agriculteur lui a parlé de ses problèmes de santé. « Il ne faut pas qu’il soit tout seul, ça prend du monde qui embarque. Les animaux, faut qu’ils vivent, faut qu’ils mangent », dit-il.

Ils seront donc cinq ou six voisins, tous âgés de plus de 70 ans, à prendre la relève de Guy Goudreau pour prendre soin de la quinzaine de vaches qu’il possède. « Je voulais prendre de l’expansion cette année, mais ça va attendre, je ne veux pas trop écœurer ma main-d’œuvre », lance l’agriculteur en riant, touché par le généreux geste.

Coup de pouce

Une campagne de sociofinancement a aussi été mise sur pied pour amasser des fonds qui permettront à Guy Goudreau de vivre et de ne pas tout perdre pendant son combat contre la maladie. Ce petit coup de pouce est la seule solution qui lui reste.

« Ça me donne beaucoup d’espoir. C’est bon pour mon moral de voir que des gens veulent m’aider, ça fait du bien », confie l’homme qui a déjà perdu plus de 30 livres depuis les Fêtes en raison de la violente maladie. « Je vais y aller une journée à la fois et piocher pour passer au travers. »

Mis au fait de cet élan de solidarité, le directeur de l’organisme de soutien Au cœur des familles agricoles s’est dit peu étonné de voir l’entraide s’organiser.

« Le seul bon côté dans ce qui lui arrive, c’est que le milieu agricole et rural est très solidaire. Ça existe encore cette entraide, mais ce n’est pas normal de devoir en arriver là », exprime René Beauregard.