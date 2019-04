Blanc? Homme? Coupable!

Il ne se passe pas un jour sans que je tombe sur un texte au sujet de ce mythique « homme blanc », ce salaud universel, beurré de privilèges, qui carbure aux pulsions racistes et discriminatoires.

L’antiracisme actuel est caractérisé par un incessant appel fait aux Blancs à reconnaître qu’ils ont reçu une couleur de peau maudite à la loterie de la vie, assortie de privilèges injustes. On leur reproche tout ce qui va mal sur terre et on leur demande de porter la culpabilité de leurs ancêtres défricheurs de continents.