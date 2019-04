David Saint-Jacques marchera dans l'espace demain

Lundi le 8 avril sera un jour bien particulier pour David Saint-Jacques: il effectuera une sortie extravéhiculaire avec sa collègue Anne McClain. Heureusement pour les personnes retenues sur Terre, cette sortie sera diffusée sur Internet.

La diffusion, faite à partir de la chaîne YouTube de l'Agence spatiale canadienne, se fera à partir de 6 h 30 le matin, mais la sortie elle-même ne débutera qu'à 8 h 05. (Il faut savoir que la Station spatiale internationale fonctionne sur l'heure de Greenwich, 5 heures plus tard que l'heure avancée de l'Est.) Elle se terminera à 14 h 30. C'est plus de 6 heures de travail!

Évidemment, Saint-Jacques a longuement travaillé à la préparation de cette sortie.

C'est la première sortie extravéhiculaire d'un astronaute canadien depuis 12 ans!

Les tâches que devront effectuer Saint-Jacques et McClain concernent l'entretien de la Station. Durant la sortie, les astronaute devront:

Déplacer une plaque de fixation pour les batteries;

Mettre à niveau le système de communications sans fil de la Station;

Brancher les câbles électriques au centre de la poutrelle principale, qui serviront de circuit électrique redondant au Canadarm 2;

Installer de l'équipement de structure pour une future plateforme extérieure qui accueillera des expériences scientifiques.

Voici une vidéo, en anglais, qui explique la sortie du 8 avril.

L'an dernier, l'équipe En 5 Minutes avait assisté à un entraînement de David Saint-Jacques et Anne McClain au bassin de flottabilité nulle au complexe de la NASA à Houston. Il s'agit d'un entraînement très méticuleux, où rien n'est laissé au hasard.

Pour en savoir davantage sur le séjour de notre astronaute à bord de la Station spatiale internationale, consultez notre microsite immersif, En orbite avec David-Jacques.

