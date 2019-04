De nouveaux défis pour la 9e saison des Chefs!

De bonnes odeurs, des bruits de cuisson, une brigade en mouvement et qui s’active, la cuisine des Chefs! a repris vie. La neuvième saison est sur les rails et il y aura, comme c’est toujours le cas, de l’action, des moments de panique et de découragement, et surtout beaucoup d’émotion.

Les 13 candidats qui ont survécu au processus de sélection ont entamé, lundi, leur premier défi qui pourrait les mener vers le précieux titre. Maud, une première concurrente, a déjà quitté la brigade.

«Cette saison est, sincèrement, une des plus belles de l’histoire des Chefs!. Il y a eu de l’action et une catastrophe ou deux», a lancé le chef et coanimateur Daniel Vézina.

Dans le cadre de cette neuvième saison, les candidats, en plus des défis hebdomadaires, seront jumelés à d’anciens gagnants, de jeunes apprentis, et ils feront un saut de quelques jours à Cuba pour s’inspirer en prévision d’un défi.

Daniel Vézina avoue avoir vécu beaucoup d’émotions lorsque les anciens gagnants se sont pointés dans la cuisine où ils ont fait leur marque.

«Ce moment a été mon coup de cœur de cette nouvelle saison. J’ai vécu des moments très forts et stressants avec eux et les voir tous réunis m’a vraiment fait chaud au cœur. C’était un moment fort avec un sentiment d’accomplissement et de fierté. J’étais vraiment ému», a-t-il admis.

Un séjour à La Havane

Les concurrents vont en avoir plein les bras lorsque de jeunes apprentis de 11 à 14 ans vont débarquer, avec mille et une questions et un dessert à préparer, dans ce lieu de travail où il y a toujours de l’action.

Six candidats se sont aussi envolés vers La Havane, en fin de parcours, dans le but de s’inspirer pour l’un des défis de cette saison. Ils ont passé quatre jours là-bas.

«Ça faisait plusieurs années qu’on souhaitait aller à l’extérieur. On voulait qu’ils s’imprègnent et s’inspirent de la culture cubaine. Il y a plein de nouveaux restaurants qui ouvrent là-bas, des petits marchés, et ça bouillonne d’idées. Ils n’auraient jamais pu cuisiner ce qu’ils ont réalisé, s’ils n’avaient pas été là-bas», a mentionné Daniel Vézina.

En compagnie des juges Jean-Luc Boulay et Normand Laprise, Pasquale Vari aura à nouveau la tâche de goûter et de juger les multiples plats concoctés. Un rendez-vous devenu, au fil des ans, un incontournable.

«Chaque année, lorsque je reçois l’appel pour me demander si je vais être de retour, c’est toujours un oui immédiat. C’est quelque chose de très excitant», a-t-il dit.

Cette expérience sur le plateau des Chefs ! a permis à Pasquale Vari d’ajuster son tir, lorsqu’il porte sa toque d’enseignant, à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

«On a constaté au fil des saisons que certaines techniques n’étaient pas connues ou bien maîtrisées, et ça m’a amené à mettre l’accent là-dessus à l’école», a-t-il fait savoir.

Le goût et l’assaisonnement sont, a-t-il expliqué, les critères les plus importants.

«Il faut que ça soit bon. Le côté hygiène est aussi un élément majeur. On ne se gêne pas, lorsqu’il y a des manquements, pour passer le message. Ce sont les gens, au bout du compte, qui vont consommer ces plats. C’est très important», a-t-il fait remarquer.

► Les Chefs ! est présentée les lundis à 20 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada.