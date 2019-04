Des jeunes remplis d’espoir sur l’avenir de la planète

Malgré les sombres prédictions des scientifiques sur le réchauffement de la planète, des experts croient qu’il n’est pas trop tard pour ralentir les changements climatiques, alors que les jeunes croient à l’urgence d’agir.

Photo Magalie Lapointe Karel Mayrand, Fondation David Suzuki

« On est littéralement adossés au précipice. On n’a plus de temps. Mais il y a une bonne nouvelle, c’est nous qui sommes le principal vecteur », a affirmé hier le directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David Suzuki, Karel Mayrand, lors de la 14e édition des Rencontres Maîtres chez vous organisée par le Forum jeunesse au HEC à Montréal.

« Ce n’est pas comme si une météorite était tombée sur la Terre. C’est nous qui avons le volant entre les mains ».

Cet événement a pour but de favoriser un dialogue sur des sujets actuels entre les jeunes participants et les élus.

M. Mayrand a profité de cette vitrine pour souligner l’urgence d’agir et que la vérité devait être dite, sans toutefois négliger les solutions.

Pas de garantie

Personne en date d’aujourd’hui ne peut garantir les conditions de vie dans lesquelles vivra un enfant né le 1er octobre dernier, illustre-t-il.

« Entre 2050 et 2100, on est dans l’inconnu complet », a mentionné l’expert.

Malgré la mobilisation de la population sur le sujet, il a spécifié qu’il devait souvent modérer son discours pour éviter de se faire traiter d’alarmiste par la population.

« Les scientifiques sont beaucoup plus alarmistes que les écologistes. Les scientifiques nous accusent souvent de filtrer l’information et ils ont raison de dire ça. Nous, si on ne filtre pas un peu ce qu’on dit au public, on se fait dire qu’on est alarmistes. »

Noémie Veilleux, 19 ans, a participé au panel sur l’environnement. Elle estime qu’il n’est pas trop tard pour poser des gestes concrets, mais que les élus doivent eux aussi agir.

Espoir

« La députée de Mercier, Ruba Ghazal, a souligné que c’était au gouvernement de s’occuper de la planète et que le problème actuellement c’est qu’il ne le faisait pas. Ça m’a vraiment frappée », a-t-elle dit à la pause.

M. Mayrand demeure optimiste quant à l’avenir des prochaines générations. Pour lui, il est urgent que les personnes aînées transmettent leur savoir aux plus jeunes.

« J’aimerais que la génération qui sait faire quelque chose de ses mains nous outille pour l’avenir. Ça nous permettrait de consommer moins dès aujourd’hui », a-t-il fait valoir.