Et de huit pour Alexander Ovechkin

La conclusion de la saison régulière de la Ligue nationale de hockey (LNH), samedi soir, a permis de confirmer la huitième conquête du trophée Maurice-Richard par l’attaquant-vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin.

Le Russe a inscrit 51 buts en 81 rencontres, terminant tout juste devant le porte-couleurs des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl, qui a atteint le plateau de la cinquantaine durant le match contre les Flames de Calgary.

Ovechkin est le premier joueur de l’histoire à dominer le circuit Bettman huit fois pour le total de buts. Pour sa part, Bobby Hull avait accompli ce fait d’armes à sept reprises. Également, le numéro 8 des «Caps» pourrait rejoindre Mike Bossy et Wayne Gretzky l’an prochain pour le nombre de campagnes avec 50 filets ou plus en carrière. Enfin, à 33 ans et 194 jours le 30 mars, il est devenu le quatrième plus vieil auteur d’une saison de 50 buts, après Johnny Bucyk, Jaromir Jagr et Hull.

Washington amorcera les séries éliminatoires en affrontant les Hurricanes de la Caroline au premier tour.

Une première pour Kucherov

De son côté, l’ailier du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov a mis la main sur le premier trophée Art-Ross de sa carrière grâce à une récolte de 128 points. Il en a obtenu deux durant la rencontre de samedi après-midi face aux Bruins de Boston, ce qui lui a permis de surpasser le record du plus grand nombre de points marqués par un Russe dans une saison; Alexander Mogilny en avait amassé 127 en 1992-1993.

Ayant aidé la formation floridienne à remporter le trophée des Présidents, Kucherov a inscrit son nom sur la feuille de pointage lors de 62 de ses 82 duels, accumulant 48 points en avantage numérique. Il est le deuxième membre du Lightning à gagner le Art-Ross: le Québécois Martin St-Louis en revendique deux (2003-2004 et 2012-2013).

Les Islanders très avares

Enfin, les gardiens des Islanders de New York, Robin Lehner et Thomas Greiss, ont remporté le trophée William-M.-Jennings, puisque leur formation fut celle ayant concédé le moins de buts dans la LNH.

Auteurs de 11 blanchissages en tout, les deux hommes ont aidé l’équipe new-yorkaise à accéder aux séries contre toute attente. Celle-ci est d’ailleurs la seule ayant cédé moins de 200 fois dans le circuit en 2018-2019.

Lehner a présenté une fiche de 25-13-5, une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,930, réalisant six des 11 jeux blancs des siens. Greiss a maintenu un dossier de 23-14-2, une moyenne de 2,28 et un taux de ,927.