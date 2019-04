Game of Thrones: voyez qui est le plus susceptible de finir sur le trône de fer

ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LES SEPT PREMIÈRES SAISONS DE GAME OF THRONES.

Qui finira la dernière saison de Game of Thrones sur le trône de fer? Les bookmakers de Las Vegas se prononcent et leurs prédictions sont surprenantes!

Alors que la dernière saison de la populaire série Game of Thrones s’entamera le 14 avril prochain, les parieurs peuvent tenter de prédire quel personnage terminera sur le trône de fer, convoité par plusieurs protagonistes depuis le tout début de la saga.

Disons que Cersei Lannister, qui est présentement assise sur le trône de fer, devrait connaître plusieurs chamboulements importants durant la dernière saison, puisque 11 personnages ont plus de chance qu’elle de régner sur Westeros à la fin de l’ultime saison.

Certains aspirants au trône sont connus de tous et ne représentent pas une surprise, mais le personnage favori des bookmakers pourrait vous étonner!

Voici donc les cinq personnages les plus susceptibles de terminer la série sur le trône, selon le site spécialisé Odds Shark.

5. Gendry (+700)

Capture d'écran

Gendry, le fils illégitime de l’ancien roi Robert Baratheon, pourrait occuper un rôle important dans la dernière saison de Game of Thrones, selon certains. Sa (très) brève apparition dans une des bandes-annonces du huitième volet de la saga a convaincu plusieurs fans que le «bâtard» pourrait proclamer son droit au trône de fer (voir à 0:57).

Gendry est le seul homme de la famille Baratheon encore en vie. Techniquement, cette famille est toujours à la tête de Westeros, en raison du mariage entre Cersei Lannister et Robert Baratheon.

4. Daenerys Targaryen (+700)

Capture d'écran

Aucune surprise ici: Daenerys Targaryen est une aspirante au trône de fer depuis la première saison de Game of Thrones. La Mère des dragons clame être l’héritière légitime du trône, puisqu’elle est la descendante directe de la famille Targaryen (du moins, c’est ce qu’elle croit...), qui a occupé le trône pendant près de 300 ans avant la rébellion de Robert Baratheon.

3. Sansa Stark (+500)

Capture d'écran

Dès la toute première saison de Game of Thrones, Sansa Stark faisait connaître son désir de devenir reine de Westeros. La jeune fille, alors naïve et peu rusée, a évolué au fil des saisons en un personnage mûr pour régner. Rêve-t-elle toujours du trône de fer, ou ses ambitions se limitent-elles au Nord? C’est à suivre!

2. Jon Snow (+350)

Capture d'écran

Coup de théâtre: on apprenait dans la saison 7 que Jon Snow, qu’on nous a toujours présenté comme étant le fils illégitime de Ned Stark, serait en fait né de l’union secrète entre la sœur de Ned, Lyanna, et Rhaegar Targaryen, le plus vieux fils du Roi Fou (Mad King). Ce serait donc lui l’héritier du trône de la famille Targaryen, et non la belle Daenerys, qui est en réalité sa tante (oups!).

1. Bran Stark (+220)

Capture d'écran

Étonnamment, c’est Bran Stark qui est le plus susceptible de terminer la dernière saison de Game of Thrones sur le trône de fer, selon les bookmakers de Las Vegas. Le jeune homme, qui ne peut plus marcher depuis qu’il a été poussé du haut d’une tour dans la première saison, est devenu la Corneille à trois yeux (Three-Eyed Raven).

Il a développé au fil des ans plusieurs pouvoirs, notamment la capacité d'accéder à des visions du passé et du présent. Certains fans avancent que le Roi de la nuit (Night King) est en fait Bran, d’autres pensent qu'ils s’affronteront lors d’un duel final. Une chose est sûre, Bran Stark devrait occuper un rôle majeur dans le volet final de la saga Game of Thrones.

Et quel personnage mourra en premier?

Fait intéressant, les bookmakers se sont aussi prononcés sur les personnages qui sont les plus susceptibles de mourir en premier dans la dernière saison de Game of Thrones.

Au fil des saisons, on a appris à la dure qu’il vaut mieux ne pas trop s’attacher aux personnages, même principaux, dans cette série.

Voici les malheureux protagonistes en lice:

1. Euron Greyjoy (+210)

2. Yara Greyjoy (+250)

3. Sansa Stark (+350)

4. Theon Greyjoy (+750)

5. Jaime Lannister (+1000)

6. Cersei Lannister (+1200)

7. Daenerys Targaryen (+2500)

8. Arya Stark (+5000)

9. Tyrion Lannister (+5000)

10. Jon Snow (+8000)