La journée parfaite de Jennifer Abel

Jennifer Abel a terminé son séjour parfait au Grand Prix de plongeon de Calgary, dimanche, en ajoutant deux médailles d’or à sa collection: une au 3 m synchro mixte et l’autre au 3 m synchro féminin.

Jumelée à François Imbeau-Dulac, la Lavalloise a obtenu sa première médaille d’or du jour grâce à un pointage de 304,59. La paire québécoise a mené de bout en bout la finale pour finir loin devant les Britanniques Scarlett Mew Jenson et Matthew Dixon.

Ensuite, c’est en compagnie de Mélissa Citrini-Beaulieu que la vétérane est montée à nouveau sur la plus haute marche du podium avec un total de 288,69 points. La paire québécoise a terminé la compétition de belle façon alors que les juges lui ont non seulement attribué sa meilleure note des cinq tours (67,50 points), mais aussi le plus haut pointage du concours.

Les gagnantes ont devancé les Australiennes Esther Qin et Georgia Sheehan d’un peu plus de 18 points.

Mia Vallée et Olivia Chamandy ont quant à elles obtenu le sixième rang avec une récolte de 249,72 points.

Samedi, Abel avait remporté l’épreuve du 3 m individuel.

La Montréalaise d’adoption Caeli McKay, qui était de retour dans sa ville d’origine, s’est distinguée au 10 m individuel en terminant au deuxième rang de l’épreuve remportée par la Chinoise Xu Yijin.

Des médailles aussi chez les hommes

Deux duos canadiens étaient en action à la plateforme synchronisée chez les hommes dimanche et les deux quitteront Calgary avec une médaille en poche.

Le tandem québécois composé de Vincent Riendeau et Nathan Zsombor-Murray a été en tête pendant les quatre premiers tours pour finir avec un cumulatif de 392,04 points, derrière les Mexicains Randal Willars et Diego Balleza.

Quant aux Montréalais Laurent Gosselin-Paradis et Ethan Pitman, ils ont été décorés du bronze.

Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont respectivement obtenu des cinquième et sixième places à la finale du 3 m individuel.

La prochaine étape des Grands Prix FINA de plongeon sera présentée à Mission Viejo, la semaine prochaine, en Californie.