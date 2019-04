La vie magique de Roland Lepage

Doté d’une fine intelligence et d’une personnalité des plus charismatique, Roland Lepage, auteur et homme de théâtre, paraît tout droit sorti de l’un des univers magiques qu’il a créés pour petits et grands, à partir des débuts de la télévision québécoise.

À la grande porte de sa maison du Vieux-Québec, où s’est déroulée l’entrevue, je sonne à quelques reprises. On m’a avisée que la sonnette est plutôt dure, qu’il faut bien l’enfoncer. Et pourtant, rien ne se passe.

À l’intérieur, le photographe et lui, en pleine séance de prise d’images, croient que c’est l’un des pendules qui sonne. Normal, car il s’en trouve une bonne dizaine dans la maison, dont la douce sonnerie égaiera souvent les heures passionnantes où l’homme de 90 ans me raconte sa vie.

L’imbroglio dissipé, celui qui a créé et incarné Monsieur Bedondaine, dans la célèbre émission La Ribouldingue, m’ouvre. Son visage est éclairé de ce grand sourire qui fait son charme. Enjoué, il rigole. Je l’aime déjà.

Dans un dédale de meubles anciens, dont un magnifique piano droit qu’il a eu enfant et qui a servi lors de l’inauguration de l’ancêtre du Capitole de Québec, il m’entraîne dans sa « maison musée ».

Photo Jean-François Desgagnés

Précieux héritage

Dans cette résidence qu’il habite depuis 1975, Roland Lepage conserve de nombreux objets ayant appartenu à ses parents, dont il fut le seul enfant. Y abondent aussi des portraits et souvenirs d’une belle et longue vie bien remplie, dont il se rappelle une foule d’événements dans les moindres détails. Fort d’une mémoire toujours aussi exceptionnelle à 90 ans, cet artiste dans l’âme s’avère une force de la nature.

« Mes parents ont eu un premier enfant, mais le petit souffrait d’une malformation et est décédé à l’âge de quatre mois, relate-t-il. Puis dans les années suivant ma naissance, ma mère a été malade et a dû renoncer à avoir d’autres enfants. »

M. Lepage est né à Québec, peu avant la grande crise économique de 1929. Ses parents, qui se sont retrouvés endettés après le krach boursier, ont dû quitter leur maison de la Haute-Ville pour Limoilou, quartier plus défavorisé à l’époque.

S’il ne garde évidemment aucun souvenir de cette période, il a néanmoins bénéficié des précieux conseils de ses parents. Ceux-ci sont parvenus à se relever, mais n’en étaient pas moins échaudés par l’épreuve.

Puis, alors que la plupart de ses amis artistes vivaient au-dessus de leurs moyens, M. Lepage appliquait la tendance inverse. C’est ainsi qu’il a pu amasser une petite fortune, d’autant plus pour un artiste, et verser un don exceptionnel de 5 M$ pour la mise en valeur des collections du Musée du Séminaire. Sans enfant, neveu ou nièce, il lèguera aussi ses biens et archives à l’institution.

Brillant élève

Jeune, Roland Lepage rafle tous les prix et progresse plus vite que ses camarades. Il se retrouve au cours classique du Petit Séminaire en 1939, à 10 ans, alors que les autres ont... 14 ans. « J’ai été chahuté, vous comprenez, avec ma voix qui n’avait pas mué. J’étais tout blond, tout mignon, et il y avait des espèces de grands Jack. »

Au début, il doit aussi faire du rattrapage dans ses leçons. « Ma mère se décourageait et disait : “C’est un cabochon, il va faire un journalier” », se souvient-il en riant, surtout qu’il a terminé ses études classiques au premier rang.

Le jeune homme s’initie au théâtre avec une troupe dirigée par Pierre Boucher, et dont fait partie Pauline Julien, qui deviendra une amie. Il a tout de suite le coup de foudre pour cet art. Il apprend aussi le piano et le chant, et, perfectionniste, s’impose une routine du tonnerre. À la demande de ses parents, il s’inscrit ensuite à l’Université Laval en lettres classiques où il rafle de nouveau tous les prix pour ses performances.

Plutôt que de filer vers Montréal pour y faire du théâtre, il traverse l’océan et débarque à Paris. On lui recommande de se rendre en province. À Bordeaux, il décroche plusieurs rôles.

À son retour à Québec, il retrouve ses compagnons de théâtre, mais bien vite, la France l’appelle à nouveau. Il veut connaître Paris davantage, y suit des cours et décroche des rôles au théâtre. Il met ensuite le cap sur l’Italie, pays mythique qu’il a adoré. Il fait aussi connaissance avec l’Espagne sous le régime de Franco, et habite à Londres. Il conserve le récit de ces aventures.

Révolution de la télévision

À son retour, vers 1956, une petite révolution s’est installée au Québec : la télévision. Après un séjour à Québec, M. Lepage file à Montréal, où il passe un an à jouer dans des émissions jeunesse. Il côtoie les Jean-Louis Millette, Kim Yaroshevskaya, Marcel Sabourin et autres.

Puis le réalisateur André Pagé, qui deviendra un bon ami, fait appel à lui pour écrire les derniers épisodes de Marie Quat’Poches. Il se tourne à nouveau vers lui à la suite de modifications à l’émission La Boîte à surprises, qui laisse deux personnages orphelins d’auteur.

« C’est là que j’ai conçu l’émission La Ribouldingue, le personnage de Monsieur Bedondaine que je vais interpréter, de Dame Plume, Giroflée et autres. » Assis bien droit sur sa chaise, il me récite des passages, ranimant quelques-uns de ces personnages qui ont marqué l’imaginaire québécois.

Dans le monde de La Ribouldingue, « il y avait à boire et à manger pour tout le monde, souligne M. Lepage. On m’a dit que des étudiants de l’université séchaient les cours le vendredi pour la regarder. Ç’a marché beaucoup ».

Photo d'archives

Des émissions ont été enregistrées de 1967 jusqu’en 1970. Une série de vingt à trente émissions a ensuite été rediffusée chaque année pendant 10 ans. « Les cachets n’étaient pas élevés, mais j’en recevais à la fois comme auteur et comme comédien, et je gardais toujours mes bons principes d’économie, donc je me suis retrouvé avec un certain capital. »

Puis il décide de rentrer à Québec, où il installe ses parents chez lui. Il voyage, écrit et signe des pièces, Le Temps d’une vie et La Complainte des hivers rouges, qui connaîtront de vifs succès. Il dirige ensuite le Théâtre du Trident, où il joue également.

Son plus récent rôle, il l’a décroché en 2015, au Trident. « Il n’y a rien pour les vieillards, qu’est-ce que vous voulez ? » se désole celui qui adore toujours autant assister à des représentations.

Après m’avoir refilé sa recette de Negroni, son cocktail favori qu’il se permet une fois de temps en temps, M. Lepage court chercher des photos où on le retrouve incarnant plusieurs personnages : un Noir, un Chinois, et bien d’autres. On ne parlait pas « d’appropriation culturelle » à l’époque.

« J’aimerais bien vivre encore longtemps ! s’exclame-t-il peu avant que je le quitte. J’aime ça vivre, j’aime sortir et j’ai des amis qui sont bons pour moi. » Quand je vous qu’on a affaire ici à une force de la nature... Bonne et longue vie encore, Roland Lepage !

En rafale

Destins tragiques

Les amis représentent dans une vie « la famille qu’on s’est choisie », dit Roland Lepage, qui regrette la mort tragique de plusieurs d’entre eux. Il pense notamment à André Pagé, qui a été directeur de l’École nationale de théâtre et qui lui a confié l’écriture de ses premières émissions à succès. Celui-ci s’est enlevé la vie. Il songe également à Denise Morelle, assassinée sauvagement dans un logement de la rue Sanguinet à Montréal, en 1984. Cette dernière, qui interprétait Dame Plume, était une dame très humaine, douce et qu’il aimait beaucoup. Le meurtrier n’avait pu être retrouvé que 23 ans plus tard et avait été condamné à la prison à perpétuité.

« Téléphones stupides »

Pour Roland Lepage, pas question de s’en faire avec l’âge. À 90 ans, il n’a besoin de prendre aucun médicament d’ordonnance. Puis il ne se laisse pas impressionner par les trois étages de la maison, qu’il doit emprunter souvent, d’autant plus lorsqu’il a le malheur d’égarer ses lunettes quelque part, me raconte-t-il, amusé. C’est d’ailleurs l’un des secrets de sa forme : il marche beaucoup. Il est possible que vous le croisiez sur l’avenue Cartier, avec des sacs d’épicerie dans chaque main. Il sort beaucoup également, pour aller au théâtre avec des amis, parfois jusqu’aux petites heures du matin. Quant à son rapport aux ordinateurs et aux téléphones dits intelligents, M. Lepage a essayé de s’y mettre, « mais ça [l]’emmerdait », lance-t-il avant d’ajouter qu’il possède un « téléphone stupide » sur chacun des étages de sa maison et que c’est bien suffisant.