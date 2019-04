«La Voix» : La force tranquille de Tommy Charles

MONTRÉAL – Sans surprise, Éric Lapointe a choisi de garder Tommy Charles dans son équipe, dimanche soir, lors des chants de bataille de «La Voix». Le chanteur de 23 ans avait défendu sa place avec une reprise de «Cap enragé», de Zachary Richard.

Tommy Charles a confié être reconnaissant envers son coach de l’avoir amené aux chants de bataille.

«C’était une autre opportunité de faire une nouvelle prestation à la télévision et de rejoindre plus de monde. J’étais très content, d’autant plus que je connaissais bien la chanson.»

Le chanteur a baigné depuis son plus jeune âge dans le country grâce à sa mère, et dans le blues avec son père.

«Mon père avait acheté une guitare, dont il ne s’est jamais servi, mais j’ai fini par avoir un appel. Je l’ai prise et j’ai appris tout seul, comme ça. J’ai commencé à écrire des chansons vers la fin du secondaire et je n’ai jamais arrêté depuis. J’en ai une centaine d’écrites, et mon désir serait de pouvoir les faire connaître au plus de gens possible, en plus d’écrire pour d’autres.»

Si le garçon a ancré son style musical dans le country, il se laisse aussi influencer par d’autres courants musicaux.

«Disons que, si mon style musical est une peinture, c’est sûr que le country est la couleur de fond, la plus visible, mais il y a aussi différentes teintes qui viennent s’ajouter. J’aime beaucoup le gospel, le blues, le style americana, ou la soul... Tout ça vient s’emboîter avec le country.»

Professionnel

Photo COURTOISIE, OSA IMAGES

Tommy Charles travaille depuis quelques années dans le milieu de la musique et sa carrière est déjà sur les rails.

«Ça fait déjà un petit bout de temps que j’ai une équipe qui travaille avec moi. J’ai fait une tournée il y a deux ans, je suis aussi allé écrire et enregistrer des chansons à Nashville. La Voix est une merveilleuse étape pour moi, pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant, mais cette participation s’inscrit dans une démarche professionnelle dont le plan est déjà établi.»

Le gérant qui l’a pris sous son aile est également celui de Laurence Jalbert.

Le travail effectué au cours des différentes étapes de l’émission lui a quand même permis de progresser et d’apprendre.

«D’abord, c’est relativement nouveau pour moi d’être à la télévision et de travailler dans un contexte comme celui-là. Ça vient valider certaines choses, mais ça apporte aussi son lot de nouvelles expériences. Par exemple, travailler et chanter des chansons qu’on ne choisit pas, c’est différent de faire ses propres chansons. C’est très stimulant.»

Très sérieux dans sa démarche, Tommy Charles se prépare activement pour les directs.

«Je pense qu’il est important d’avoir une bonne préparation physique, de faire attention à sa santé, d’avoir toute son énergie pour le dimanche soir et de s’assurer de pouvoir maîtriser ce qu’on contrôle.»

Les candidats retenus aux chants de bataille

Équipe Lara Fabian

Frédérique Germain, 22 ans, Montréal

Équipe Marc Dupré

Cristine Toca, 25 ans, Lachine

Équipe Éric Lapointe

Tommy Charles, 23 ans, Beloeil

Équipe Alex Nevsky

Gabriel Cyr, 22 ans, Ottawa

Gabriel Cyr, une première en français

Photo COURTOISIE, OSA IMAGES

Plus que surpris, Gabriel Cyr était surtout inquiet lorsque Alex Nevsky lui a annoncé qu’il était soumis aux chants de bataille.

«Je ne voulais pas quitter l’émission. J'avais beaucoup de plaisir avec les autres candidats, et je ne voulais pas que ça s’arrête.»

Pour tenter de se démarquer dans cette ultime étape avant les directs, il a choisi une des seules chansons en français qu’il connaissait.

«Je chante habituellement principalement des chansons en anglais quand je fais des reprises. J’ai choisi la chanson de Cœur de pirate, mais je l’ai quand même changée drastiquement. Je pense que ç’a mis l’emphase sur ma voix.»

Le jeune homme de 22 ans espère que l’émission lui permettra de faire découvrir son univers et ses propres chansons à un plus large public.

«Je suis revenu vivre à Ottawa et je fais de la musique dans le sous-sol de ma mère. Je me prépare à éventuellement enregistrer un EP très bientôt. Je me prépare à ce qui va arriver après l’émission. Je profite de la visibilité de La Voix et je me fais aussi beaucoup de contacts dans l’industrie. J’ai hâte de pouvoir montrer mon propre matériel.»

Cristine Toca, une passion, pas un métier

Photo COURTOISIE, OSA IMAGES

Parce qu’elle a été volée par Marc Dupré aux duels, Cristine Toca savait qu’elle allait devoir défendre sa place aux chants de bataille.

«Je le comprends, car il n’était pas familier avec ma voix. Je pense qu’il voulait aussi voir ce que je pouvais faire de plus que lors de mon audition à l’aveugle et mon duel. Mais ça ne me dérangeait pas, je me sentais bien et à ma place.»

La jeune chanteuse était très heureuse d’avoir pu travailler avec deux coachs et avec le super coach, Julien Clerc.

«Il était vraiment sympathique. Il m’a donné plusieurs conseils pertinents, que j’ai suivis pendant la prestation du chant de bataille. D’ailleurs, je trouve que ma technique vocale a beaucoup évolué depuis le début de l’aventure.»

Contrairement à la plupart des candidats, Cristine Toca ne souhaite pas faire carrière dans le milieu de la musique.

«Je chante parce que j’aime ça, c’est ma passion. Mais je ne pense pas que ce sera ma carrière dans le futur. Je veux être musicothérapeute, pas chanteuse professionnelle. Après l’émission, je vais juste retourner aux études, il me reste encore deux semestres à faire et je vais me concentrer là-dessus.»

Frédérique Germain, transformer les chansons

Photo COURTOISIE, OSA IMAGES

En se retrouvant aux chants de bataille, Frédérique Germain savait que c’était à double tranchant. «Si tu ne passes pas, c’est décevant. Mais, si tu réussis, c’est une visibilité de plus qu’on te donne. Ça m’a donc donné une chance supplémentaire de montrer encore davantage ce dont je suis capable.»

Elle a choisi d’interpréter «I’d Rather Go Blind», popularisée par Etta James, notamment en raison du message véhiculé par cette pièce.

«C’est une chanson qui est totalement dans mes cordes, et je dois dire que j’ai un peu vécu ce qu’elle raconte. C’est l’histoire d’une femme qui préfère être aveugle que de voir la réalité en face. J’ai pu mettre mes émotions dans mon interprétation.»

Frédérique n’a pas une très grande expérience le milieu de la chanson, et «La Voix» lui permet d’acquérir de nouvelles connaissances.

«L’émission m’offre une visibilité, je pousse des portes et je vais voir où ça me mène. Mais je reste consciente qu’il faut avoir un plan B, car c’est un métier difficile. C’est la raison pour laquelle je termine des études en immobilier. J’essaie quand même d’être singulière dans mes interprétations. J’essaie de réinventer les chansons, c’est une manière de me démarquer.»

«La Voix»

Julien Clerc : toujours passionné!

MONTRÉAL – Actuellement coach à «The Voice» en France, Julien Clerc a fait une apparition à «La Voix», dimanche soir, dans un nouveau rôle de super coach. Il a pu assister aux chants de bataille et distribuer ses conseils aux candidats mis en danger.

Julien Clerc a véritablement pris son rôle très au sérieux.

«J’ai écouté les candidats, j’ai assisté aux répétitions et, comme on m’a demandé mon avis, je l’ai donné, a-t-il résumé, en entrevue avec l’Agence QMI. Pour moi, c’est formidable de pouvoir venir faire ça ici, parce qu’il y a le même esprit dans tous les pays. La Voix est un programme basé sur l’empathie. C’est musical, ce qui est très important parce que c’est notre métier, mais c’est en même temps profondément humain.»

Le chanteur note d’ailleurs que le niveau de talent est très élevé, autant ici qu’en France.

«Pour un coach, il ne suffit plus de bien chanter pour se retourner. Il faut que les jeunes chanteurs aient un petit truc en plus.»

Transmission

S’il a accepté le mandat de «The Voice», c’est surtout pour transmettre ses connaissances.

«Dans la vie, il y a toujours moyen de progresser. En tant que coach, on sort un peu du rôle dans lequel on est habituellement, qui est de simplement chanter. Mais la parole est importante. Expliquer ses sentiments, mettre des mots dessus, ce n’est pas forcément un exercice dans lequel j’ai excellé toute ma vie. Dans ce rôle, j’apprends à exprimer mon empathie et mon envie de partage. Vu mon âge, il y a aussi l’aspect de transmission qui est important. Si ce que j’ai fait toutes ces années peut servir, c’est tant mieux.»

Il constate toutefois que ses conseils sont un peu toujours les mêmes, car les défauts des jeunes chanteurs se ressemblent des deux côtés de l’Atlantique.

«Dans l’interprétation, il y a des règles d’or à suivre, comme s’appuyer sur le texte, raconter une histoire, la faire partager au public. Il y a aussi des petits trucs techniques, comme contrôler ses graves et ses médiums. Ce sont deux ou trois trucs qui reviennent constamment.»

Julien Clerc sera de retour au Québec à l’automne afin de poursuivre la tournée qu’il avait dû annuler, l’an dernier.

«La tournée s’appelle Pianos et cordes. Je serai donc accompagné de deux pianos, un quatuor de cordes et un musicien additionnel. Je vais faire mes plus grands succès et des chansons plus récentes, aussi.»