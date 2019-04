La Voix: rendez-vous unique pour 400 privilégiés

Certains souhaitaient avoir un autographe, d’autres un câlin, et quelques chanceuses ont même, malgré les directives, obtenu un bisou. Les animateurs et trois des quatre coachs de l’émission La Voix ont fait bien des heureux, dimanche, au Centre Vidéotron.

Charles Lafortune, Anouk Meunier, Marc Dupré, Éric Lapointe et Alex Nevsky étaient à Québec, dimanche, pour rencontrer 400 gagnants d’un événement organisé par TVA, le magazine 7 Jours, Vidéotron et le Centre Vidéotron. Lara Fabian, en raison du décès de sa mère, était absente.

En plus de rencontrer les animateurs et les coachs, ils ont pu assister en primeur, en fin d’après-midi, à l’émission des Chants de bataille diffusée en soirée.

« Tout le monde veut toucher à Charles Lafortune. Je suis là pour lui replacer le collet », a lancé, en riant, la coanimatrice Anouk Meunier, après une séance de photos avec le public de plus de deux heures.

Les consignes de l’animateur de foule Maxime Charbonneau étaient pourtant très claires lorsqu’il s’est adressé aux gens qui attendaient en file. Éviter les bisous et ne pas aller au-delà des petites accolades.

Photo Pascal Huot

Un grand cru

Et pourtant, quelques minutes plus tard, Élizabeth Gignac recevait, à son grand étonnement, un bisou d’Éric Lapointe.

« Je lui ai demandé un câlin et il m’a donné un bec. Je l’admire depuis longtemps et mon objectif, en venant ici, était de le rencontrer », a lancé la jeune femme.

Suzie Gagnon est repartie avec quatre laissez-passer pour les premiers directs, qui auront lieu dimanche prochain, à Montréal. Elle a remporté ce prix en participant à un concours de connaissances sur l’émission La Voix.

Photo Pascal Huot

« Ça va être notre deuxième direct. On avait assisté à la première édition de Star Académie, en 2003. Annie Villeneuve nous avait donné des billets », a fait remarquer son conjoint, Dominique Harvey. Le couple de Jonquière a eu des coups de cœur envers les candidats locaux Stephan Gagnon et Alexandra Chayer.

Selon les juges Dupré, Lapointe et Nevsky, l’édition en cours est à la hauteur.

« Il n’y a jamais de mauvais cru. Les quatre équipes sont fortes et vraiment talentueuses. Il y a, chaque année, de grands médecins et de grands avocats qui graduent. Il y a aussi de grands chanteurs. C’est toujours aussi excitant et inspirant », a admis Éric Lapointe, lors d’un entretien.