L’attaque des Blue Jays encore au neutre

Inertes au bâton, les Blue Jays de Toronto ont encaissé un septième revers à leurs huit derniers matchs en s’inclinant 3 à 1 devant les Indians à Cleveland, dimanche.

Affichant désormais un dossier de 3-8, la formation ontarienne a subi le balayage lors de sa série de quatre rencontres en Ohio, ayant été limitée à six points durant celle-ci.

Cette fois, les Jays se sont butés au partant Mike Clevinger (1-0), qui a éventé 10 frappeurs en cinq manches. Il a concédé un seul coup sûr et un but sur balles. Brad Hand a ultérieurement fermé les livres en obtenant les cinq derniers retraits de son équipe, en route vers son quatrième sauvetage de l’année.

En attaque, Carlos Santana a lancé les Indians en avant à l’aide d’un double productif en première manche. Immédiatement après, Tyler Naquin a cogné un simple envoyant Santana au marbre, le premier de ses trois frappes en lieu sûr de la journée. Jose Ramirez a fait compter l’autre point des siens.

Danny Jansen a poussé Billy McKinney à la plaque à l’aide d’un simple en huitième pour permettre aux visiteurs d’éviter le blanchissage.

Le droitier Marcus Stroman (0-2) a accordé trois points, six coups sûrs et une passe gratuite en six manches dans une cause perdante, tout en réussissant six retraits sur des prises.

Malgré ses ennuis sur le terrain, la troupe du gérant Charlie Montoyo n’avait pas l’exclusivité de la cave de la section Est de la Ligue américaine, puisque les Red Sox de Boston avaient échappé huit de leurs 10 premières joutes de la campagne avant d’affronter les Diamondbacks de l’Arizona en fin de journée.

D’ailleurs, les Jays visiteront les Sox mardi et jeudi au Fenway Park.