Le bonheur dans votre cour

La cour est devenue le prolongement de la maison, une pièce supplémentaire pendant la belle saison, qui chaque printemps éveille notre sentiment de bien-être de plusieurs façons. En voici quelques-unes.

Style scandinave personnalisé

Photo courtoisie, VERsatile créateur paysagiste

Le style scandinave, avec ses teintes claires et ses blancs empreints de pureté, ses matériaux et fibres naturelles « qui appellent à la détente » et ses lignes minimalistes, crée une toile de fond lumineuse, paisible et inspirante dans la cour.

Ajoutez-y votre touche personnelle, « en osant avec des éléments plus “punchés” et des couleurs plus “flash” », souligne Blanche-Annie P. Teixeira, fondatrice de VERsatile créateur paysagiste, qui suggère d’adopter la tendance « scandycraft ».

Celle-ci conjugue le style scandinave au côté créatif du DIY (Do It Yourself). Quoi de mieux qu’un décor fait de nos mains pour se sentir bien et fier de soi ?

« Les gens ont beaucoup une conscience écoresponsable et veulent réutiliser les choses qu’ils ont déjà », constate Mme P. Teixeira, qui les invite à sortir leurs meubles d’intérieur.

Donner une deuxième vie à une vieille table de cuisine en bois repeinte, transformer un buffet en desserte ou en bar extérieur, construire une grande étagère à fines herbes à l’aide d’anciennes palettes, courir les brocantes pour trouver un lustre ancien à rajeunir... Voilà de bonnes idées.

Pour un décor plus naturel, il suffit d’y intégrer des végétaux comme des cactus et autres plantes grasses très populaires, puis des objets décoratifs et meubles faits de matières naturelles, comme le bois, le coton et l’osier, très présent cette année.

Et pourquoi ne pas changer chaque année, pour ne pas refouler votre envie de décorer ?

Imiter Dame Nature

Photo courtoisie, Bergeron Paysagiste

Profiter d’un havre de paix veut aussi dire, en limiter l’entretien. Pour ce faire, Johane Boucher, copropriétaire de FloreSsens favorise le choix « de la bonne plante, au bon endroit, pour les bonnes raisons », afin de créer un écosystème autosuffisant, comme si on imitait dame Nature.

De cette façon, en plus de vivre dans une cour magnifique nécessitant un minimum d’entretien, il est possible de limiter les maladies, d’attirer les pollinisateurs, de récolter des fruits, d’éloigner les insectes nuisibles, d’inviter les oiseaux, de réduire l’utilisation d’eau, de diminuer l’utilisation de pesticides, etc.

Pour un effet calmant, Mme Boucher suggère aussi de « choisir des végétaux aux couleurs tendres », de « favoriser la répétition et les massifs », puis de « planter une essence pour son parfum » qui vous transportera dans de doux souvenirs.

Oasis d’intimité

Photo courtoisie, Bergeron Paysagiste

Le Salon Cours et Jardins, qui se déroule encore aujourd’hui aux Floralies Jouvence, est une prolifique source d’inspirations pour aménager un coin de paradis.

Un endroit intime et paisible où l’on renoue avec nos activités estivales préférées : repas ensoleillés, café matinal au soleil, soirées près du feu, yoga en plein air, observation d’oiseaux, etc.

Caroline Bouffard, designer chargée de projet chez Bergeron paysagiste, suggère de « créer différentes zones, chacune ayant une fonction différente selon votre style de vie », puis « d’utiliser des éléments tels que la haie ou une palissade pour les entourer, afin de créer un sentiment d’intimité ».

Elle suggère aussi « de cacher tous les éléments visuellement indésirables ». Il suffit de penser aux bacs à vidanges, à l’arrière du vieux cabanon du voisin, aux regards indiscrets ou au poteau d’électricité, qui ne sont pas les bienvenus dans une oasis.

La plantation d’un écran végétal, d’une haie ou d’un arbre mature, la mise en place d’une clôture ou d’un muret d’intimité, la disposition judicieuse d’un objet décoratif, par exemple, vous les feront oublier.

Pour diminuer l’effet dérangeant de certains bruits, invitez des sons doux, comme celui de l’eau jaillissant d’une fontaine ou le chant des oiseaux attirés par leurs plantes préférées.

« Assurez-vous que votre ambiance extérieure puisse être vue de l’intérieur, vous donnant le sentiment invitant de la détente », souligne Mme Bouffard.

Jardiner pour la santé

Photo courtoisie, FloreSsens

Il ne faut surtout pas se priver de jardiner dans les plates-bandes ou au potager, car cette activité a des bienfaits pour la santé.

« C’est extrêmement bon pour les étirements, la souplesse, la flexibilité, un peu comme le yoga », souligne Johane Boucher.

Le Salon Cours et Jardins met en lumière que « le jardinage est considéré comme un sport doux. Trois heures et demie de jardinage correspondent à une dépense énergétique de 1000 kcal, soit l’équivalent d’environ 2 heures de jogging. Jardiner offre des bienfaits incontestables tout en favorisant l’équilibre, la concentration et la détente.

« Plusieurs études scientifiques (notamment canadiennes) concluent à l’apport bénéfique du jardinage sur le maintien de la masse musculaire, le contrôle du poids et la réduction du risque de diabète, d’accidents cardiovasculaires et d’ostéoporose ».

Par ailleurs, « au niveau de l’esprit, les couleurs et les parfums de la terre, des plantes, de la nature, agissent comme des stimulants ou des relaxants », ajoute Mme Boucher.

Manger frais

Photo courtoisie, poules en ville

Et que dire du bonheur de récolter ses propres légumes et fines herbes au jardin, de couper ses plantes médicinales pour atténuer quelques maux ou des fleurs comestibles pour embellir nos assiettes et de récolter des œufs frais chaque matin.

Que ce soit dans le sol ou en pot, tous ces beaux végétaux colorés alléchants que l’on cultive embellissent également la cour, mariant ainsi l’alimentaire et l’ornemental, comme le veut la tendance du « foodscaping ».

Les bienfaits de posséder un poulailler urbain sont aussi nombreux, mais il ne faut pas oublier que « c’est un engagement envers l’animal, ce n’est pas juste bucolique », rappelle Louise Arbour, présidente et fondatrice de Poules en Ville. Il faut être en mesure d’assurer le bien-être des poules à l’année.

S’informer sur la réglementation en vigueur, les soins que ces animaux requièrent, leurs besoins, l’entretien et l’hivernation du poulailler, les prédateurs, etc., est primordial. En consultant le site poulesenville.com, on se rend compte qu’il s’agit d’une grande responsabilité, mais que « lorsqu’on est bien préparé, oui, on a du bonheur », souligne Mme Arbour.

« Les poules nous reconnectent avec l’essence de la vie, les fondements de la nature et son énergie est bienfaisante. Elles rapprochent la communauté, favorisent le bon voisinage, le partage, l’éducation aux enfants », peut-on lire sur le site de Poules en Ville. Cet animal convient d’ailleurs parfaitement aux séances de zoothérapie.