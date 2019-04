Le doyen des commerçants prend sa retraite à 83 ans

Rodrigue Bédard a connu l’âge d’or du commerce de détail. C’était bien avant l’arrivée des Amazon, Airbnb et Uber qui ont bouleversé les modèles économiques traditionnels. À 83 ans, il vient de fermer son dernier commerce, sur la rue de Buade, dans le Vieux-Québec.

« Je viens de terminer un chapitre de ma vie qui fait de moi le plus ancien commerçant encore vivant dans le Vieux-Québec », affirme M. Bédard, qui part la tête haute et le cœur rempli de fierté.

« J’ai contribué à rendre à ce quartier le prestige dont il jouit aujourd’hui. On a résisté parce qu’on a cru en sa valeur historique et patrimoniale. Il faut continuer à le protéger pour conserver son âme pour les générations à venir », exprime-t-il.

M. Bédard, qui est l’oncle de Sylvain Parent-Bédard, président et fondateur de ComediHa!, a le Vieux-Québec tatoué sur le cœur. « On a fait des choses extraordinaires. À la fin des années 1950, ce n’est pas tout le monde qui y croyait. La rue du Trésor, c’était une ruelle à vidanges. »

Le commerçant a tenu des boutiques de cadeaux et souvenirs pendant une soixantaine d’années dans l’arrondissement historique.

« Je suis arrivé dans le Vieux-Québec en 1958. Je me dirigeais en pharmacie jusqu’à ce que j’avise mon patron que je partais à mon compte. À l’époque, je travaillais pour la pharmacie Jolicœur », a-t-il raconté.

En 1961, il a ouvert sa première boutique de cadeaux, la Tabagie Rodrigue. Peu de temps après, il fait l’acquisition du magasin Korker Shop sur la rue de la Fabrique, qui appartenait au maire Gilles Lamontagne, nouvellement élu.

Des ensembles de vaisselle

« Quand j’ai acheté de M. Lamontagne, il était spécialisé dans la porcelaine et les ensembles de vaisselle. Dans les années 1960, les Américains venaient à Québec et repartaient avec des ensembles de vaisselle. On en vendait beaucoup. »

Dans les mêmes années, il ouvre la Parfumerie Jolicœur, qui a fermé ses portes il y a une quinzaine de jours seulement, coupant ainsi le dernier lien physique de M. Bédard avec le Vieux-Québec. Ce qui est surprenant, c’est que M. Bédard n’a jamais habité à l’intérieur des murs. Sa femme, Colette, voulait garder une certaine distance pour le bien de la famille.

Au cours de sa vie d’homme d’affaires, M. Bédard, qui est natif du quartier Saint-Pascal, a possédé jusqu’à une dizaine de boutiques dans le quartier. En autant d’années, il a connu des hauts et des bas, comme le départ des Nordiques, en 1995.

« J’ai eu trois boutiques au Château Frontenac. Les joueurs faisaient leurs achats de Noël chez nous. Quand ils sont partis, cela m’a donné un dur coup. »

M. Bédard et son épouse souhaitent maintenant profiter d’une retraite paisible.