Willie Desjardins peut se chercher du travail ailleurs

Les Kings de Los Angeles ont signifié à l’entraîneur-chef intérimaire Willie Desjardins que ses services n’étaient plus requis, ont-ils annoncé dimanche.

«Aujourd’hui, nous remercions Willie Desjardins pour ses efforts et son dévouement en tant qu’instructeur par intérim. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite. Le processus d’embauche du prochain entraîneur est amorcé et nous travaillons pour mener une recherche vigoureuse afin de trouver la bonne personne pour diriger notre formation», a commenté le directeur général Rob Blake dans un communiqué.

Desjardins s’est retrouvé aux commandes des Kings à la suite du congédiement de John Stevens le 4 novembre. Los Angeles a néanmoins continué d’éprouver des ennuis sous sa gouverne, le club conservant une fiche de 27-34-8 pour le reste du calendrier régulier. Avec seulement 71 points, les Rois ont conclu la campagne à l’avant-dernier rang du classement général.

Ancien pilote des Canucks de Vancouver, l’homme de 62 ans avait récemment été l’objet de critiques acerbes de l’attaquant Ilya Kovalchuk, laissé de côté par Desjardins lors de quelques parties cette saison.

«C’est horrible, avait-il déclaré au quotidien "Los Angeles Times". Depuis que Willie est ici, je n’ai pas ma chance. Je joue cinq ou six minutes par match. J’ai joué avec Anze [Kopitar]. Nous avons bien fait et nous avons marqué dans chacun des cinq matchs. Ensuite, il a changé la formule et je n’ai pas joué beaucoup par la suite. C’est sa façon de diriger et il est responsable des résultats.»

«Il ne fait pas jouer les jeunes, il habille un septième défenseur», avait-il également affirmé.