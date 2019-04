Arrivée de nouveaux joueurs pour IngeniArts

Trois nouveaux investisseurs, Louis Têtu, Pierre Marcouiller et Investissement Québec, se joignent à IngeniArts de Québec qui a développé une batterie au lithium-ion pour les chariots élévateurs.

Cette participation au capital-actions permettra d’accélérer les ventes de la batterie Ugowork, a indiqué lundi Philippe Beauchamp, cofondateur et président d’IngeniArts Technologies de Québec.

Les cofondateurs Rami Jarjour et M. Beauchamp demeurent les actionnaires principales de la compagnie fondée en 2015.

«On a déjà mené plusieurs rondes de financement dans le passé, mais celle-ci est assez substantielle. Le plan d’affaires se concentre sur le développement d’Ugowork. On a déjà une bonne flotte de batteries installées dans le marché», a ajouté M. Beauchamp.

«On veut accélérer la commercialisation pour répondre aux besoins du marché et on doit augmenter notre capacité de production.»

Des grands noms

Cette entreprise de Québec collabore déjà avec des grands noms comme Toyota, Crown, Groupe Robert, Bridgestone, Diageo, Sleeman, Courchesne Larose, etc.

«Tout est fabriqué à Québec. Nous sommes rendus à vingt employés et on engage», a souligné M. Beauchamp.

L’entreprise travaille sur de multiples projets au Québec, au Canada et aux États-Unis.

«Les opportunités de marché sont immenses et l’expertise de nos nouveaux partenaires sera d’une grande aide dans la gestion efficace de notre croissance», a poursuivi le cofondateur.

Cette technologie, qui est une alternative aux batteries acide-plomb, est avantageuse pour les clients qui opèrent 2 000 heures et plus par année.

«Il y a plusieurs défis de maintenance et de rotation de batterie. C’est très compliqué et laborieux pour les propriétaires de grande flotte qui opère plusieurs heures par année. On a développé un produit qui est beaucoup plus simple à opérer et qui ne demande aucune maintenance. De plus, on fournit des rapports opérationnels, ce qui permet aux clients d’utiliser les données pour identifier des pistes d’amélioration des opérations.»

L’entreprise a développé un modèle d’affaires, nommé EaaS -pour Energy as a Service- qui permet à ses clients de payer que l’énergie consommée par leurs chariots élévateurs.

«C’est un modèle similaire à celui d’une entreprise de télécommunication qui facture l’utilisation d’un téléphone portable.

Il s’agit d’un mode de facturation associé à la consommation», a-t-il ajouté.

Le montant de la participation des nouveaux actionnaires n’a pas été dévoilé.