GARNEAU, Françoise



Est décédée paisiblement, entourée de l'amour des siens, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hôpital de Roberval, le 1er avril 2019, à l'âge de 89 ans et 7 mois, Mme Françoise Garneau, épouse de feu M. Florimond Côté, demeurant à Saint-Félicien. Elle était la fille de feu M. Philippe Garneau et de feu Mme Marie Gilbert. La famille accueillera les parents et amis aule vendredi 12 avril 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h. Le jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 8 h 30.et l'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Félicien à une date ultérieure. Elle laisse ses enfants: Mario Côté (Paule Leclerc), Léger Côté (feu Mireille Peeters), feu Éthel Côté (feu Jean-François Pouliot), Laurent Côté et feu Pierre-Damien Côté; ses petits-enfants: Jean-Michel Pouliot, Pierre-Luc Côté (Marie-Myriam Castonguay), Julie Côté (Chloé Harvey), Andréanne Côté et Évelyne Côté ainsi que son arrière-petite-fille Maya Castonguay-Côté. Elle était la sœur de: feu Gilberte (feu René Fradet), feu Jean-Marie (feu Rita Martel), feu Bertrand (feu Gilberte Lamontagne, Margot Laroche), feu Laval, feu Marc (feu Gisèle Lamontagne), Huguette (feu Edgar Arnaud), Jules (feu Françoise Taillon, Yolande Goulet) et Ghislaine (feu Raymond Lachance); la belle-sœur de: feu Gilberte Côté (feu Henri Paquet), feu Solange Côté (feu Xavier Morency) et feu Fernand Côté (feu Marie-Paule Brassard). Également, elle laisse plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Défi-Cancer, secteur Domaine-du-Roy, 1079, rue Bolduc, Roberval, Qc, G8H 1V8, (418) 275-3353.