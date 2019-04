MORIN, Francine



À Québec, à son domicile, le 3 avril 2019, à l'âge de 63 ans, est décédée madame Francine Morin, fille de feu madame Nicole Gaudreault et de feu monsieur Jacques Morin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Guillaume, sa belle-fille Xu, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille accueillera parents et ami(e)s aude 14h à 18h.Un buffet sera servi à partir de 16 h et les échanges se poursuivront jusqu'à 18h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P5. (418) 688-0878. www.maisonmichelsarrazin.com