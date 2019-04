Chien qui mord, chien mort

J’ai toujours cru que les animaux et les humains ne peuvent être confondus. Les humains sont des êtres de conscience et de raison.

Entre chiens et chats, je préfère la gent féline. Moins domestiqués que les chiens, les chats sont plus indépendants, plus souverains. Nous ne sommes pas leurs maîtres.

Dans la dérive actuelle, on attribue des droits aux animaux alors qu’il s’agit plutôt du respect des humains dû à la race animale.

Et voilà que des défenseurs inconditionnels des chiens enragés qui tuent et déchiquettent des humains déraisonnent et décident d’« humaniser » les chiens qui prennent pour proie les humains.

Réhabilitation ?

La tonitruante avocate Maître Goldwater utilise les tribunaux pour empêcher qu’on tue un canin qui a arraché des membres à des enfants l’été dernier à Montréal-Nord. Elle propose de l’envoyer aux États-Unis où existent des cliniques offrant des thérapies susceptibles de réhabiliter les chiens tueurs. Le pays où existe par ailleurs la peine de mort pour les humains.

Avant que la science réussisse à prouver noir sur blanc qu’un animal distingue le bien du mal, condition essentielle à toute réhabilitation, un chien qui tue doit être tué. Point à la ligne.

L’homme et l’animal coexistent depuis la nuit des temps. Et la plupart des animaux sont sauvages. Ceux que l’homme a domestiqués, les chiens au premier chef, sont dénaturés. Au sens propre du terme. Soumis à leurs maîtres, qui les dominent ou les corrompent selon leur propre psychologie déviante. D’ailleurs, ce sont les humains qui ont créé par croisement les bombes ambulantes que sont les pitbulls et autres molosses à haut risque pour les gens qui les croisent.

La tolérance du lobby animal à l’égard de ces bêtes qui attaquent en dit long sur l’agressivité des « amoureux » des animaux et leur rage cachée envers les hommes.