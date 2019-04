Cybermenaces: les médias sociaux doivent faire plus, tonne Ottawa

OTTAWA | Le gouvernement fédéral se dit insatisfait des efforts déployés par les réseaux sociaux, comme Facebook, pour contrer l’ingérence étrangère dans les processus démocratiques, à environ six mois des élections.

«Nous avons eu beaucoup de discussions avec ces plateformes [...], mais je n’ai pas vraiment confiance qu’ils prennent la question au sérieux», a dit la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, lundi

Elle a fait cette remarque au moment où un rapport conclut qu’il est «très probable» que des États étrangers comme la Russie tenteront d’utiliser l’internet afin de manipuler les électeurs canadiens au scrutin fédéral d’octobre prochain.

L’étude dévoilée lundi par le Centre de sécurité des télécommunications, l’organisme fédéral responsable de protéger le pays des cybermenaces, estime toutefois que cette éventuelle ingérence étrangère n’aurait pas l’ampleur de celle exercée durant les élections américaines de 2016.

Le document de quelque 30 pages note que les pays riches et hautement connectés comme le Canada sont de plus en plus ciblés par des États étrangers.

«En 2018, des cybermenaces ont ciblé le processus démocratique de la moitié de toutes les démocraties avancées qui tenaient des élections nationales», écrit-on. «Le nombre de cybermenaces a donc presque triplé depuis 2015 et nous nous attendons à ce que cette hausse se poursuive en 2019.»

Ces incidents ciblent les électeurs eux-mêmes, les partis politiques, et le processus électoral, poursuit-on.

Les objectifs de l’ingérence étrangère dans nos élections sont multiples, précise le rapport: diviser la population sur des enjeux chauds, nuire à un parti politique en particulier, et dissuader les gens d’aller voter.