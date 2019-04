Drone pour la marine américaine: Boeing choisit Héroux-Devtek pour les trains d’atterrissage

La compagnie québécoise Héroux-Devtek fournira les trains d’atterrissage pour les drones ravitailleurs MQ-25 fabriqués par Boeing pour la marine américaine.

«Nous sommes ravis d’avoir été choisis une fois de plus par Boeing comme fournisseur de systèmes pour le MQ 25. Ce nouveau contrat représente notre quatrième collaboration en termes de fourniture de systèmes complets de trains d’atterrissage avec la plus grande entreprise aérospatiale au monde. Pour Héroux-Devtek, il pourrait s’agir d’une nouvelle et importante occasion d’affaires à long terme», a déclaré par communiqué, lundi, Gilles Labbé, président et chef de la direction de l’entreprise basée à Longueuil.

En plus des trains d’atterrissage, la compagnie fournira des pièces de rechange et un service après-vente à Boeing.

Le drone MQ 25 a été conçu afin d’augmenter la capacité de ravitaillement en vol pour la marine américaine. Cet appareil sera le premier drone en service sur les porte-avions des États-Unis. Quatre engins doivent être livrés à la marine en vue d’une qualification opérationnelle prévue d’ici 2024.