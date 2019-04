[PHOTOS] Encore une autre tempête dans la région de Québec...

Dame nature n’en avait visiblement pas terminé avec le Québec. Un dernier coup de grâce qui pourrait laisser jusqu’à 25 cm de neige s’abat sur la région et complique le retour à la maison lundi.

Photo Guy Martel

La neige forte, accompagnée de rafales de vent soufflant jusqu’à 60 km/h, balaie la grande région de Québec et cause plusieurs problèmes sur les routes. Un peu partout sur le réseau, des sorties de routes et des collisions compliquent le retour à la maison.

Photo Guy Martel

Photo Guy Martel

«On a quelques sorties de route et des collisions, mais c’est somme toute des accidents mineurs», explique Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Photo Guy Martel

Photo Guy Martel

Le corps de police a d’ailleurs déployé son opération «Dégivreur» en raison des conditions météo difficiles. «On est en effectif maximum déployé pour surveiller l’entièreté du réseau», ajoute le sergent Bibeau.

15 à 25 cm

De son côté, Environnement Canada a publié un avertissement de neige pour les secteurs suivants dans la région de Québec:

Bellechasse

Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans

Lévis

Lotbinière

Portneuf

Québec

Saint-Lambert

Valcartier – Stoneham

L’organisme prévient que 15 à 25 centimètres de neige pourraient s’accumuler au cours de la soirée et de la nuit prochaine.

La neige pourrait se poursuivre jusqu’en journée mardi avec des accumulations de 1 à 3 centimètres, encore une fois accompagnée de vents entre 30 et 50 km/h.